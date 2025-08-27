https://ria.ru/20250827/donetsk-2037777954.html

В Донецке задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой

В Донецке задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой - РИА Новости, 27.08.2025

В Донецке задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой

ФСБ в Донецке задержала преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ против объектов критической инфраструктуры, сообщили в РИА Новости, 27.08.2025

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. ФСБ в Донецке задержала преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ против объектов критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате оперативно-разыскных мероприятий регионального Управления ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Российской Федерации, инициативно установившего контакт с представителем СБУ посредством интернет-мессенджера Telegram и оказывавшего содействие в выполнении задач, направленных против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что мужчина по заданию кураторов СБУ фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры в городах ДНР. После чего получил инструктаж по подготовке тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) для совершения диверсий на этих объектах. Вражеский агент готовил компоненты для создания СВУ и закладывал их в сооруженные им тайники на территории кладбищ. При задержании преступника оперативники УФСБ изъяли из тайников электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество и исполнительный механизм для дистанционного приведения СВУ в действие. "По заданию человека поднял посылку, разделил ее на две части, одну из шести положил здесь. Там были две пластины пластида, детонаторы и еще какое-то круглое вещество. Упаковал в черный пакет, замотал скотчем и здесь закопал", — сказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР. Следственным подразделением регионального Управления ФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275 и п. "в" ч.3 ст. 222.1 УК России "Государственная измена" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

