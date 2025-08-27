Рейтинг@Mail.ru
В Донецке задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 27.08.2025 (обновлено: 08:24 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/donetsk-2037777954.html
В Донецке задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой
В Донецке задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой - РИА Новости, 27.08.2025
В Донецке задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой
ФСБ в Донецке задержала преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ против объектов критической инфраструктуры, сообщили в РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:01:00+03:00
2025-08-27T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037782366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92b6a8a48e68733b7df3ac3f673f8daf.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. ФСБ в Донецке задержала преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ против объектов критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате оперативно-разыскных мероприятий регионального Управления ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Российской Федерации, инициативно установившего контакт с представителем СБУ посредством интернет-мессенджера Telegram и оказывавшего содействие в выполнении задач, направленных против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что мужчина по заданию кураторов СБУ фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры в городах ДНР. После чего получил инструктаж по подготовке тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) для совершения диверсий на этих объектах. Вражеский агент готовил компоненты для создания СВУ и закладывал их в сооруженные им тайники на территории кладбищ. При задержании преступника оперативники УФСБ изъяли из тайников электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество и исполнительный механизм для дистанционного приведения СВУ в действие. "По заданию человека поднял посылку, разделил ее на две части, одну из шести положил здесь. Там были две пластины пластида, детонаторы и еще какое-то круглое вещество. Упаковал в черный пакет, замотал скотчем и здесь закопал", — сказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР. Следственным подразделением регионального Управления ФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275 и п. "в" ч.3 ст. 222.1 УК России "Государственная измена" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ria.ru/20250717/voronezh-2029626523.html
https://ria.ru/20250624/fsb-2025016248.html
россия
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ
В Донецке задержали преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ против объектов критической инфраструктуры, сообщили в УФСБ по ДНР/
2025-08-27T07:01
true
PT2M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037782366_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf0fa2dd9e2ef507a5227eac87e30685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, telegram
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Telegram
В Донецке задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой

В Донецке задержали мужчину, готовившего тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. ФСБ в Донецке задержала преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ против объектов критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий регионального Управления ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Российской Федерации, инициативно установившего контакт с представителем СБУ посредством интернет-мессенджера Telegram и оказывавшего содействие в выполнении задач, направленных против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Задержание агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт
17 июля, 09:46
В ведомстве отметили, что мужчина по заданию кураторов СБУ фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры в городах ДНР. После чего получил инструктаж по подготовке тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) для совершения диверсий на этих объектах. Вражеский агент готовил компоненты для создания СВУ и закладывал их в сооруженные им тайники на территории кладбищ.
При задержании преступника оперативники УФСБ изъяли из тайников электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество и исполнительный механизм для дистанционного приведения СВУ в действие.
"По заданию человека поднял посылку, разделил ее на две части, одну из шести положил здесь. Там были две пластины пластида, детонаторы и еще какое-то круглое вещество. Упаковал в черный пакет, замотал скотчем и здесь закопал", — сказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.
Следственным подразделением регионального Управления ФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275 и п. "в" ч.3 ст. 222.1 УК России "Государственная измена" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Признание задержанных в Бердянске диверсантов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Задержанные в Бердянске диверсанты признались в сотрудничестве с СБУ
24 июня, 09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала