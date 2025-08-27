https://ria.ru/20250827/dolg-2037790794.html

С осужденного за подрыв ж/д под Рязанью взыскали долг по коммуналке

С осужденного за подрыв ж/д под Рязанью взыскали долг по коммуналке - РИА Новости, 27.08.2025

С осужденного за подрыв ж/д под Рязанью взыскали долг по коммуналке

Долг по коммунальным платежам взыскали с гражданина России и Италии Руслана Сидики*, осужденного за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T09:46:00+03:00

2025-08-27T09:46:00+03:00

2025-08-27T09:46:00+03:00

рязанская область

октябрьская железная дорога

приволжская железная дорога

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009980130_0:141:3026:1843_1920x0_80_0_0_dad08ad3c47909129d2f83d4b7f91160.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Долг по коммунальным платежам взыскали с гражданина России и Италии Руслана Сидики*, осужденного за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, следует из судебных и иных документов, которые изучило РИА Новости. Согласно документам, взыскателем является ООО "Р-энергия". Сумма накопившегося долга у Сидики* составила почти 6 тысяч рублей. За какой период он накопился, не сообщается. Второй западный окружной военный суд приговорил Сидики* к 29 годам лишения свободы. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Позже стало известно, что Сидики* причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров. Адвокат Сидики* сообщал РИА Новости, что его подзащитный суде частично признал вину. Приговор в настоящее время обжалован. * Внесен в России в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20250709/podryv-2028077287.html

https://ria.ru/20250818/most-2036090499.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рязанская область, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога, происшествия