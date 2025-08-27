Рейтинг@Mail.ru
С осужденного за подрыв ж/д под Рязанью взыскали долг по коммуналке
09:46 27.08.2025
С осужденного за подрыв ж/д под Рязанью взыскали долг по коммуналке
С осужденного за подрыв ж/д под Рязанью взыскали долг по коммуналке
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Долг по коммунальным платежам взыскали с гражданина России и Италии Руслана Сидики*, осужденного за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, следует из судебных и иных документов, которые изучило РИА Новости. Согласно документам, взыскателем является ООО "Р-энергия". Сумма накопившегося долга у Сидики* составила почти 6 тысяч рублей. За какой период он накопился, не сообщается. Второй западный окружной военный суд приговорил Сидики* к 29 годам лишения свободы. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Позже стало известно, что Сидики* причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров. Адвокат Сидики* сообщал РИА Новости, что его подзащитный суде частично признал вину. Приговор в настоящее время обжалован. * Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Гражданин России и Италии Руслан Сидики* в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Долг по коммунальным платежам взыскали с гражданина России и Италии Руслана Сидики*, осужденного за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, следует из судебных и иных документов, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам, взыскателем является ООО "Р-энергия". Сумма накопившегося долга у Сидики* составила почти 6 тысяч рублей.
За какой период он накопился, не сообщается.
Второй западный окружной военный суд приговорил Сидики* к 29 годам лишения свободы. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.
Позже стало известно, что Сидики* причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.
Адвокат Сидики* сообщал РИА Новости, что его подзащитный суде частично признал вину. Приговор в настоящее время обжалован.
* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Рязанская областьОктябрьская железная дорогаПриволжская железная дорогаПроисшествия
 
 
