ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Константиновки
27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 27.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Константиновки
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск оставили передовые позиции врага без боеприпасов, уничтожив склад ВСУ и пункт управления БПЛА противника в районе Константиновки в ДНР, и продвинулись вперед, сообщили в министерстве обороны РФ "В ходе наступательных действий "Южной" группировки войск разведкой передовых отрядов было отмечено активное движение противника на одном из участков местности. Установив визуальный контроль за целью, операторы БПЛА подтвердили - указанная позиция противника является замаскированным полевым складом боеприпасов. Дождавшись максимальной концентрации живой силы противника на территории склада, операторы ударных БПЛА нанесли сокрушительные удары по противнику, уничтожив накопленный боекомплект противника и не менее трех боевиков ВСУ. На том же участке местности был обнаружен пункт управления БПЛА, который мощным огневым налетом уничтожили расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б"", - рассказали в ведомстве. Как отметили в министерстве, лишившись поставок боеприпасов и возможностей ведения воздушного контроля обстановки, передовые отряды противника были вынуждены отступить, что позволило штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперед и занять новые позиции.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск оставили передовые позиции врага без боеприпасов, уничтожив склад ВСУ и пункт управления БПЛА противника в районе Константиновки в ДНР, и продвинулись вперед, сообщили в министерстве обороны РФ
"В ходе наступательных действий "Южной" группировки войск разведкой передовых отрядов было отмечено активное движение противника на одном из участков местности. Установив визуальный контроль за целью, операторы БПЛА подтвердили - указанная позиция противника является замаскированным полевым складом боеприпасов. Дождавшись максимальной концентрации живой силы противника на территории склада, операторы ударных БПЛА нанесли сокрушительные удары по противнику, уничтожив накопленный боекомплект противника и не менее трех боевиков ВСУ. На том же участке местности был обнаружен пункт управления БПЛА, который мощным огневым налетом уничтожили расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б"", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в министерстве, лишившись поставок боеприпасов и возможностей ведения воздушного контроля обстановки, передовые отряды противника были вынуждены отступить, что позволило штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперед и занять новые позиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
