https://ria.ru/20250827/dnr-2037835772.html
ВС России взяли под контроль Первое Мая в ДНР
ВС России взяли под контроль Первое Мая в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
ВС России взяли под контроль Первое Мая в ДНР
Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:25:00+03:00
2025-08-27T12:25:00+03:00
2025-08-27T12:55:00+03:00
россия
донбасс
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Российские военные также нанесли поражение противнику в районах Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красноармейск
Россия, Донбасс, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красноармейск