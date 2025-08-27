https://ria.ru/20250827/dnr-2037835772.html

ВС России взяли под контроль Первое Мая в ДНР

Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Российские военные также нанесли поражение противнику в районах Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:

