12:25 27.08.2025 (обновлено: 12:55 27.08.2025)
ВС России взяли под контроль Первое Мая в ДНР
ВС России взяли под контроль Первое Мая в ДНР
Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 27.08.2025
россия
донбасс
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красноармейск
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Российские военные также нанесли поражение противнику в районах Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
россия
донбасс
донецкая народная республика
красноармейск
россия, донбасс, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красноармейск
Россия, Донбасс, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красноармейск

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Российские военные также нанесли поражение противнику в районах Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
  • более 400 боевиков;
  • шесть автомобилей;
  • пять артиллерийских орудий;
  • три боевые бронированные машины.
Россия Донбасс Безопасность Вооруженные силы Украины Донецкая Народная Республика Красноармейск
 
 
