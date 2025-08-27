https://ria.ru/20250827/deystviya-2037838691.html
Президент Финляндии обсудил с Зеленским дальнейшие действия по Украине
Президент Финляндии обсудил с Зеленским дальнейшие действия по Украине - РИА Новости, 27.08.2025
Президент Финляндии обсудил с Зеленским дальнейшие действия по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне, состоявшейся 18 августа. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:37:00+03:00
2025-08-27T12:37:00+03:00
2025-08-27T12:37:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d2c356e9ef092b35b2d0f121aa2327.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне, состоявшейся 18 августа. "Тесный контакт с… Владимиром Зеленским продолжается. Сегодня мы обсудили дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне", - написал Стубб в соцсети X. Он также заявил, что план по обеспечению поддержки безопасности Украины продвигается. Финский президент ранее призвал не преувеличить свою роль или роль Финляндии на переговорах по Украине и заявил, что видит свою роль на этих переговорах как "резюмирующую" или как роль "переводчика" между Украиной и США или США и Европой. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250827/neft-2037730698.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59aaf33814e2f06d85a40c460b1c7f8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Президент Финляндии обсудил с Зеленским дальнейшие действия по Украине
Стубб обсудил с Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне