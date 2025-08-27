https://ria.ru/20250827/deystviya-2037838691.html

Президент Финляндии обсудил с Зеленским дальнейшие действия по Украине

Президент Финляндии обсудил с Зеленским дальнейшие действия по Украине

Президент Финляндии обсудил с Зеленским дальнейшие действия по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне, состоявшейся 18 августа. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне, состоявшейся 18 августа. "Тесный контакт с… Владимиром Зеленским продолжается. Сегодня мы обсудили дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне", - написал Стубб в соцсети X. Он также заявил, что план по обеспечению поддержки безопасности Украины продвигается. Финский президент ранее призвал не преувеличить свою роль или роль Финляндии на переговорах по Украине и заявил, что видит свою роль на этих переговорах как "резюмирующую" или как роль "переводчика" между Украиной и США или США и Европой. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

