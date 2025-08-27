https://ria.ru/20250827/devochka-2037958176.html

Девочка, пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе, находится в реанимации

Девочка, пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе, находится в реанимации - РИА Новости, 27.08.2025

Девочка, пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе, находится в реанимации

Пятилетняя девочка, пострадавшая при опрокидывании надувного батута в Уфе, находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии... РИА Новости, 27.08.2025

УФА, 27 авг - РИА Новости. Пятилетняя девочка, пострадавшая при опрокидывании надувного батута в Уфе, находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. "В Затоне перевернулся батут с детьми. Ураган снес конструкцию, рядом с которой были малыши. Одна из них - трехлетняя девочка. Она не пострадала, у ребенка лишь несколько царапин. На месте ее осмотрели врачи скорой помощи. Еще одна - пятилетняя девочка. Ее доставили в городскую больницу №17. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин в Telegram-канале. Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут с детьми. В результате пострадали двое детей, один из них госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты намерены дать правовую оценку действиям работников и владельца аттракциона. В прокуратуре республики сообщали, что аттракцион был установлен несанкционированно.

