https://ria.ru/20250827/devochka-2037958176.html
Девочка, пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе, находится в реанимации
Девочка, пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе, находится в реанимации - РИА Новости, 27.08.2025
Девочка, пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе, находится в реанимации
Пятилетняя девочка, пострадавшая при опрокидывании надувного батута в Уфе, находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:42:00+03:00
2025-08-27T19:42:00+03:00
2025-08-27T19:42:00+03:00
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037927742_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d922142f1220671f9d6e547adc4ab79c.jpg
УФА, 27 авг - РИА Новости. Пятилетняя девочка, пострадавшая при опрокидывании надувного батута в Уфе, находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. "В Затоне перевернулся батут с детьми. Ураган снес конструкцию, рядом с которой были малыши. Одна из них - трехлетняя девочка. Она не пострадала, у ребенка лишь несколько царапин. На месте ее осмотрели врачи скорой помощи. Еще одна - пятилетняя девочка. Ее доставили в городскую больницу №17. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин в Telegram-канале. Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут с детьми. В результате пострадали двое детей, один из них госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты намерены дать правовую оценку действиям работников и владельца аттракциона. В прокуратуре республики сообщали, что аттракцион был установлен несанкционированно.
https://ria.ru/20250821/priamure-2036636522.html
https://ria.ru/20250818/delo-2036111014.html
уфа
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037927742_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d3fe138131094a8ce5e7294b68a39593.jpg
Момент опрокидывания батута с детьми
Момент опрокидывания батута с детьми
2025-08-27T19:42
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан
Девочка, пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе, находится в реанимации
Пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе девочка находится в тяжелом состоянии