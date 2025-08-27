Рейтинг@Mail.ru
В Кизляре нашли тело утонувшей в реке девушки - РИА Новости, 27.08.2025
19:41 27.08.2025
В Кизляре нашли тело утонувшей в реке девушки
происшествия
кизляр
терек
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Тело утонувшей в реке в дагестанском Кизляре 18-летней девушки, которую с утра среды искали более 100 человек, нашли к вечеру, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Девушка утонула в реке Терек в понедельник примерно в 3 часа ночи. Городские службы перекрыли воду в реке, чтобы снизить уровень воды и облегчить поиски. В среду ранним утром начались поисковые работы. "Тело девушки нашли около 17.00 (мск). Поиски продолжались весь день. В операции участвовали более 100 спасателей и волонтеров из города и (Кизлярского - ред.) района", – рассказали в мэрии.
кизляр
терек
происшествия, кизляр, терек
Происшествия, Кизляр, Терек
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Тело утонувшей в реке в дагестанском Кизляре 18-летней девушки, которую с утра среды искали более 100 человек, нашли к вечеру, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Девушка утонула в реке Терек в понедельник примерно в 3 часа ночи. Городские службы перекрыли воду в реке, чтобы снизить уровень воды и облегчить поиски. В среду ранним утром начались поисковые работы.
"Тело девушки нашли около 17.00 (мск). Поиски продолжались весь день. В операции участвовали более 100 спасателей и волонтеров из города и (Кизлярского - ред.) района", – рассказали в мэрии.
Река Чулым - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал на лодке с телом брата
26 августа, 15:46
 
ПроисшествияКизлярТерек
 
 
