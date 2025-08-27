На Урале продлили арест лидеру ОПГ
На Урале продлили арест лидеру ОПГ, обвиняемому в пытках девушек на автомойке
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Александру Лачугину, которого следствие считает лидером организованной преступной группы, похищавшей и пытавшей девушек и подростков на автомойке в Каменске-Уральском, продлили арест до октября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Продлен срок содержания под стражей Лачугину по 5 октября", – сказала собеседница агентства.
Региональное управление СК РФ 2 июля сообщало, что был задержан скрывавшийся от следствия лидер организованной преступной группы, причастной к преступлениям, совершенным, в том числе, в отношении подростков в Каменске-Уральском в 2023 и 2024 годах. Следователи уточняли, что 35-летний мужчина обвиняется в похищении подростка в ноябре 2024 года, похищении еще двоих в декабре и вымогательстве денег.
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Лачугина. Как добавлял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в его "послужном списке" была судимость за причинение средней тяжести вреда здоровью, но там обошлось без лишения свободы. В определенных кругах Каменска-Уральского его многие знают и именуют как "дядя Саша", отмечал представитель полиции.
Во вторник региональное управление СК РФ информировало, что помещен под стражу экс-сотрудник ГИБДД, являвшийся членом этой ОПГ. В управлении подчеркивали, что фигурант участвовал в избиении потерпевших и передавал руководителю банды служебную информацию, которая позволяла тому скрываться от следствия.
Всего в уголовном деле 14 фигурантов, трое из которых подростки, в зависимости от роли им предъявлены обвинения в похищении человека, вымогательстве, хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном проникновении в жилище. Еще двое подозреваемых объявлены в розыск.
Резонансный инцидент с пытками девушек на автомойке в Каменске-Уральском произошел в январе. По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей насильно усадили в автомобиль девушек, привезли их в автомойку на улице Карла Маркса и избили. Там пострадавших раздели, более часа обливали холодной водой и пеной для чистки машин, таскали за волосы. По сведениям местных СМИ, фигуранты похитили студенток из-за отказа одной из них вступить в отношения.
Позже в деле об издевательствах над девушками появился новый эпизод: группа тех же молодых людей ранее похищала подростков. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку и избили. Затем подростков доставили на квартиру, а отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера".