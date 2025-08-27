https://ria.ru/20250827/chp-2037907165.html

На Урале продлили арест лидеру ОПГ

На Урале продлили арест лидеру ОПГ - РИА Новости, 27.08.2025

На Урале продлили арест лидеру ОПГ

Александру Лачугину, которого следствие считает лидером организованной преступной группы, похищавшей и пытавшей девушек и подростков на автомойке в... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T16:24:00+03:00

2025-08-27T16:24:00+03:00

2025-08-27T17:32:00+03:00

происшествия

каменск-уральский

россия

свердловская область

валерий горелых

карл маркс

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Александру Лачугину, которого следствие считает лидером организованной преступной группы, похищавшей и пытавшей девушек и подростков на автомойке в Каменске-Уральском, продлили арест до октября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. "Продлен срок содержания под стражей Лачугину по 5 октября", – сказала собеседница агентства. Региональное управление СК РФ 2 июля сообщало, что был задержан скрывавшийся от следствия лидер организованной преступной группы, причастной к преступлениям, совершенным, в том числе, в отношении подростков в Каменске-Уральском в 2023 и 2024 годах. Следователи уточняли, что 35-летний мужчина обвиняется в похищении подростка в ноябре 2024 года, похищении еще двоих в декабре и вымогательстве денег. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Лачугина. Как добавлял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в его "послужном списке" была судимость за причинение средней тяжести вреда здоровью, но там обошлось без лишения свободы. В определенных кругах Каменска-Уральского его многие знают и именуют как "дядя Саша", отмечал представитель полиции. Во вторник региональное управление СК РФ информировало, что помещен под стражу экс-сотрудник ГИБДД, являвшийся членом этой ОПГ. В управлении подчеркивали, что фигурант участвовал в избиении потерпевших и передавал руководителю банды служебную информацию, которая позволяла тому скрываться от следствия. Всего в уголовном деле 14 фигурантов, трое из которых подростки, в зависимости от роли им предъявлены обвинения в похищении человека, вымогательстве, хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном проникновении в жилище. Еще двое подозреваемых объявлены в розыск. Резонансный инцидент с пытками девушек на автомойке в Каменске-Уральском произошел в январе. По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей насильно усадили в автомобиль девушек, привезли их в автомойку на улице Карла Маркса и избили. Там пострадавших раздели, более часа обливали холодной водой и пеной для чистки машин, таскали за волосы. По сведениям местных СМИ, фигуранты похитили студенток из-за отказа одной из них вступить в отношения. Позже в деле об издевательствах над девушками появился новый эпизод: группа тех же молодых людей ранее похищала подростков. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку и избили. Затем подростков доставили на квартиру, а отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера".

https://ria.ru/20250721/moskva-2030487298.html

https://ria.ru/20250824/opg-2037248792.html

каменск-уральский

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каменск-уральский, россия, свердловская область, валерий горелых, карл маркс, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф