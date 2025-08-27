https://ria.ru/20250827/britaniya-2037765341.html

СМИ: в Британии после атаки на еврейскую общину пострадал подросток

СМИ: в Британии после атаки на еврейскую общину пострадал подросток

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Серия атак на еврейскую общину произошла в городе-курорте Борнмут на юге Великобритании, один подросток от пневматического оружия, сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию графства Дорсет. По данным издания, одна из атак произошла в субботу. Неизвестный подъехал к двум людям, включая подростка, по дороге в синагогу, выкрикнул оскорбления и выстрелил в подростка из пневматического оружия. Отмечается, что местная полиция расследует инцидент. "Двадцать третьего августа... два человека шли по Мэнор-роуд в Борнмуте, когда водитель автомобиля остановился и отпустил в их адрес оскорбления. Сообщается, что один из них- подросток - впоследствии получил выстрел из пневматического оружия. Он получил лёгкую травму головы", - отмечает газета со ссылкой на представителя полиции графства Дорсет. Telegraph добавляет со ссылкой на местных жителей, что дома представителей еврейской общины были расписаны свастиками. Газета Daily Mail указывает со ссылкой на данные полиции Дорсета, что после инцидента с подростком полиция усилила патрулирование города.

