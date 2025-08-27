Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Британии после атаки на еврейскую общину пострадал подросток - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/britaniya-2037765341.html
СМИ: в Британии после атаки на еврейскую общину пострадал подросток
СМИ: в Британии после атаки на еврейскую общину пострадал подросток - РИА Новости, 27.08.2025
СМИ: в Британии после атаки на еврейскую общину пострадал подросток
Серия атак на еврейскую общину произошла в городе-курорте Борнмут на юге Великобритании, один подросток от пневматического оружия, сообщает газета Telegraph со... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T02:10:00+03:00
2025-08-27T02:10:00+03:00
в мире
дорсет
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_0:288:5472:3366_1920x0_80_0_0_9ed6b25d0ae1fa0e3fdfb2274c394477.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Серия атак на еврейскую общину произошла в городе-курорте Борнмут на юге Великобритании, один подросток от пневматического оружия, сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию графства Дорсет. По данным издания, одна из атак произошла в субботу. Неизвестный подъехал к двум людям, включая подростка, по дороге в синагогу, выкрикнул оскорбления и выстрелил в подростка из пневматического оружия. Отмечается, что местная полиция расследует инцидент. "Двадцать третьего августа... два человека шли по Мэнор-роуд в Борнмуте, когда водитель автомобиля остановился и отпустил в их адрес оскорбления. Сообщается, что один из них- подросток - впоследствии получил выстрел из пневматического оружия. Он получил лёгкую травму головы", - отмечает газета со ссылкой на представителя полиции графства Дорсет. Telegraph добавляет со ссылкой на местных жителей, что дома представителей еврейской общины были расписаны свастиками. Газета Daily Mail указывает со ссылкой на данные полиции Дорсета, что после инцидента с подростком полиция усилила патрулирование города.
https://ria.ru/20250826/karnaval-2037563100.html
дорсет
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_314:0:5178:3648_1920x0_80_0_0_a53a25f30ffded225c7befec0060563d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дорсет, великобритания
В мире, Дорсет, Великобритания
СМИ: в Британии после атаки на еврейскую общину пострадал подросток

Telegraph: в Борнмуте после атаки на еврейскую общину пострадал подросток

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Серия атак на еврейскую общину произошла в городе-курорте Борнмут на юге Великобритании, один подросток от пневматического оружия, сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию графства Дорсет.
По данным издания, одна из атак произошла в субботу. Неизвестный подъехал к двум людям, включая подростка, по дороге в синагогу, выкрикнул оскорбления и выстрелил в подростка из пневматического оружия. Отмечается, что местная полиция расследует инцидент.
"Двадцать третьего августа... два человека шли по Мэнор-роуд в Борнмуте, когда водитель автомобиля остановился и отпустил в их адрес оскорбления. Сообщается, что один из них- подросток - впоследствии получил выстрел из пневматического оружия. Он получил лёгкую травму головы", - отмечает газета со ссылкой на представителя полиции графства Дорсет.
Telegraph добавляет со ссылкой на местных жителей, что дома представителей еврейской общины были расписаны свастиками. Газета Daily Mail указывает со ссылкой на данные полиции Дорсета, что после инцидента с подростком полиция усилила патрулирование города.
Ежегодный карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Лондоне задержали более 420 человек на карибском карнавале
Вчера, 00:27
 
В миреДорсетВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала