США разрешили импорт отдельных категорий бриллиантов из России
17:15 27.08.2025
США разрешили импорт отдельных категорий бриллиантов из России
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США на год разрешили ввоз некоторых категорий бриллиантов из России, следует из лицензии американского Минфина."Все операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года, &lt;…&gt; которые являются обычными и необходимыми для импорта в США, &lt;…&gt; разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 1 сентября 2026 года", — говорится в документе.Разрешение распространяется на бриллианты российского происхождения массой в карат и более, если они находились за пределами России с 1 марта 2024 года. А камни массой в 0,5 карата и более должны находиться за пределами России с 1 сентября того же года.
Бриллиант
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США на год разрешили ввоз некоторых категорий бриллиантов из России, следует из лицензии американского Минфина.
"Все операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года, <…> которые являются обычными и необходимыми для импорта в США, <…> разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 1 сентября 2026 года", — говорится в документе.
Разрешение распространяется на бриллианты российского происхождения массой в карат и более, если они находились за пределами России с 1 марта 2024 года. А камни массой в 0,5 карата и более должны находиться за пределами России с 1 сентября того же года.
Бриллиант Новое Солнце - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
"Алроса" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России
4 апреля, 11:54
 
