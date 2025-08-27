https://ria.ru/20250827/brillianty-2037921561.html

США разрешили импорт отдельных категорий бриллиантов из России

США разрешили импорт отдельных категорий бриллиантов из России - РИА Новости, 27.08.2025

США разрешили импорт отдельных категорий бриллиантов из России

США на год разрешили ввоз некоторых категорий бриллиантов из России, следует из лицензии американского Минфина. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T17:15:00+03:00

2025-08-27T17:15:00+03:00

2025-08-27T17:45:00+03:00

сша

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/92/1555439267_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_db70ff8f4d8d75400b4be16786357c93.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США на год разрешили ввоз некоторых категорий бриллиантов из России, следует из лицензии американского Минфина."Все операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года, <…> которые являются обычными и необходимыми для импорта в США, <…> разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 1 сентября 2026 года", — говорится в документе.Разрешение распространяется на бриллианты российского происхождения массой в карат и более, если они находились за пределами России с 1 марта 2024 года. А камни массой в 0,5 карата и более должны находиться за пределами России с 1 сентября того же года.

https://ria.ru/20250404/brilliant-2009293511.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире