США разрешили импорт отдельных категорий бриллиантов из России

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США на год разрешили ввоз некоторых категорий бриллиантов из России, следует из лицензии американского Минфина."Все операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года, <…> которые являются обычными и необходимыми для импорта в США, <…> разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 1 сентября 2026 года", — говорится в документе.Разрешение распространяется на бриллианты российского происхождения массой в карат и более, если они находились за пределами России с 1 марта 2024 года. А камни массой в 0,5 карата и более должны находиться за пределами России с 1 сентября того же года.
