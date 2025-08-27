https://ria.ru/20250827/brend-2037951950.html

Бренд "Сделано в России" открывает новые горизонты экспорта

Пленарное заседание "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России" состоялось 27 августа в Чебоксарах в рамках... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пленарное заседание "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России" состоялось 27 августа в Чебоксарах в рамках окружного совещания по реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", участники обсудили роль "зонтичных" брендов в продвижении российской продукции за рубежом, приоритетные рынки для экспорта и меры поддержки отечественных производителей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий отметил, что Приволжский федеральный округ обладает значительным промышленным и экспортным потенциалом, и участие субъектов внешнеэкономической деятельности, расположенных в регионах округа, в мероприятиях национального проекта "Международная кооперация и экспорт" помогает его раскрыть."Роль государства – поддержать бизнес, который нацелен на поиск новых рынков сбыта и расширение географии торговых связей в условиях санкционного давления и трансформации внешней торговли. При этом важно понять структуру товарных потоков, проводить детальный анализ взаимосвязи экспорта и импорта по отдельным направлениям и товарным группам. С учетом результатов анализа и поставленных Главой государства задач по развитию национальной экономики и наращиванию производства высокотехнологичной продукции необходимо и дальше совершенствовать нацпроект, в том числе в части поддержки импорта, функционирования центров поддержки экспорта и других перспективных направлений", - уточнил Кузьмицкий.По словам заместителя полпреда, важно обеспечить комплексный подход и поддержку на всех этапах: от производства до послепродажного обслуживания товаров, включая логистику, взаимодействие с контрагентами и расчеты. Это особо актуально для малого и среднего бизнеса.Он отдельно подчеркнул, что при оказании поддержки внешнеэкономической деятельности необходимо проводить мониторинг востребованности и удобства применения реализуемых мер. "Особенно важно ориентироваться на получение обратной связи от бизнеса. При этом существенную роль играют бизнес-объединения и ассоциации предпринимателей, которые должны в постоянном режиме оценивать риски и проблемы, быть связующим звеном между предпринимателями, институтами развития и органами власти. Задача же регионов – обеспечить эффективное межведомственное и межуровневое взаимодействие, оперативно реагировать на ситуацию и принимать своевременные меры по решению возникающих вопросов", - сказал полпред.Генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков напомнил, что весной этого года правительство РФ утвердило инициированную президентом РФ программу продвижения национального бренда "Сделано в России" до 2030 года. "Эта программа создает для компаний дополнительные возможности: снижает барьеры выхода на зарубежные рынки, формирует доверие покупателей и партнеров, а также обеспечивает системное продвижение отечественных брендов на международной арене. Почти 1200 компаний уже присоединились к "Сделано в России", получив добровольный сертификат, из них более 320 - из ПФО", - отметил Гусаков.О приоритетных зарубежных рынках и необходимости повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции рассказал директор Департамента международной кооперации и лицензирования Минпромторга России Дмитрий Кусков. "Национальный бренд - это мощный инструмент для предпринимателей, который помогает им выходить на международные рынки. Создавая сильный национальный бренд "Сделано в России", мы закладываем основу для устойчивого роста, повышения конкурентоспособности и укрепления позиций страны на мировой арене. Важно активно включиться в программу, объединить усилия и инфраструктуру всех участников", - подчеркнул он.Председатель кабмина Чувашии Сергей Артамонов напомнил, что в ближайшее время в регионе планируется реализовать новую меру поддержки – экспортный кэшбек, то есть экспортерам будут возмещать до 5% расходов."В 2025 году объем экспорта составил 361 миллион долларов, продукция поставляется в 84 страны, 60% – это электротехническая и машиностроительная продукция, продукция АПК – 16%, химическая – почти 14%. Президент поставил задачу к 2030 году увеличить экспорт продукции АПК в два раза – мы уже начали ее выполнять, а также увеличить на 70% экспорт по всем остальным направлениям, эта задача нами тоже будет решена", - сказал он.Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова поделилась опытом региона. "Чувашская Республика не просто участвует в общероссийской программе. Наши предприятия своими продуктами доказывают, что словосочетание "Сделано в России" - это знак высшего качества, надежности и инноваций. На сегодняшний день в Республике успешно прошли сертификацию и обладают действующими сертификатами 13 предприятий. Это не просто цифра - это 12 историй успеха, 12 брендов, которые теперь являются эталоном", - сказала она.В частности, в чувашском "реестре качества" со знаком "Сделано в России" - "АККОНД", "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ", "Деревенский дворик", ПК "Промтрактор", НПО "Каскад", "Релематика", "Проектэлектротехника", "Чуваштеплокабель", ИП Михайлов В.Ю., "Фабрика ВИЛАН", "Лента" и "Октябрьское".Сертификат можно получить по пяти критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Для его получения компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно — подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.Заместитель начальника Управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Юлия Колчева отметила, что для аграрного сектора ключевыми факторами остаются продвижение готовой брендированной продукции, расширение дистрибуции в розничных сетях и стабильность поставок. По ее словам, за рубежом востребованы российские продукты глубокой переработки.Заседание показало, что национальный "зонтичный" бренд становится важным элементом государственной экспортной политики, формируя узнаваемый образ России и открывая новые перспективы для отечественного бизнеса на глобальных рынках.Узнать больше о программе "Сделано в России" можно на официальном сайте.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

