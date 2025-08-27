Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии распорядились установить постоянное наблюдение за Болсонару
03:34 27.08.2025
В Бразилии распорядились установить постоянное наблюдение за Болсонару
В Бразилии распорядились установить постоянное наблюдение за Болсонару - РИА Новости, 27.08.2025
В Бразилии распорядились установить постоянное наблюдение за Болсонару
в мире
бразилия
сша
жаир болсонару
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - РИА Новости. Судья в Бразилии распорядился установить постоянное наблюдение со стороны полиции за экс-президентом Жаиром Болсонару, находящимся под домашним арестом, сообщил портал G1. "Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис во вторник постановил, что федеральная полиция должна начать постоянное наблюдение за бывшим президентом Жаиром Болсонару, который отбывает домашний арест", - отмечает СМИ. Такое решение было принято, поскольку существует риск побега, в том числе из-за действий сына Болсонару Эдуарду, который находится в США и пытается повлиять на власти страны, чтобы освободить отца. Болсонару проходит по делу о попытке госпереворота и участии в вооруженной преступной организации. В случае признания виновным ему может грозить до 43 лет лишения свободы. Верховный суд Бразилии 4 августа отправил Болсонару под домашний арест, лишив его права пользоваться мобильными устройствами и принимать гостей, кроме членов семьи и адвокатов. По мнению судьи, политик нарушил ранее установленный запрет на использование своих и чужих соцсетей, в частности его сын Флавио опубликовал в своем блоге видео, на котором политик приветствует сторонников на митинге.
бразилия
сша
в мире, бразилия, сша, жаир болсонару
В мире, Бразилия, США, Жаир Болсонару
В Бразилии распорядились установить постоянное наблюдение за Болсонару

G1: судья в Бразилии распорядился установить постоянное наблюдение за Болсонару

Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару. Архивное фото
Жаир Болсонару. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - РИА Новости. Судья в Бразилии распорядился установить постоянное наблюдение со стороны полиции за экс-президентом Жаиром Болсонару, находящимся под домашним арестом, сообщил портал G1.
"Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис во вторник постановил, что федеральная полиция должна начать постоянное наблюдение за бывшим президентом Жаиром Болсонару, который отбывает домашний арест", - отмечает СМИ.
Такое решение было принято, поскольку существует риск побега, в том числе из-за действий сына Болсонару Эдуарду, который находится в США и пытается повлиять на власти страны, чтобы освободить отца.
Болсонару проходит по делу о попытке госпереворота и участии в вооруженной преступной организации. В случае признания виновным ему может грозить до 43 лет лишения свободы. Верховный суд Бразилии 4 августа отправил Болсонару под домашний арест, лишив его права пользоваться мобильными устройствами и принимать гостей, кроме членов семьи и адвокатов. По мнению судьи, политик нарушил ранее установленный запрет на использование своих и чужих соцсетей, в частности его сын Флавио опубликовал в своем блоге видео, на котором политик приветствует сторонников на митинге.
СМИ: Болсонару подозревают в отмывании денег
22 августа, 01:59
22 августа, 01:59
 
В миреБразилияСШАЖаир Болсонару
 
 
