https://ria.ru/20250827/bratislava-2037908076.html

Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ

Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ - РИА Новости, 27.08.2025

Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ

Специалисты основанной в Братиславе компании ESET, которая занимается обнаружением и анализом вредоносных программ, обнаружили компьютерный вирус на основе... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T16:27:00+03:00

2025-08-27T16:27:00+03:00

2025-08-27T16:27:00+03:00

технологии

братислава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/90/1557329069_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_61e0d91deb412b6767f1131a2d518480.jpg

БРАТИСЛАВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты основанной в Братиславе компании ESET, которая занимается обнаружением и анализом вредоносных программ, обнаружили компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта, сообщила компания. "ESET Research обнаружила первый известный вирус-вымогатель на базе искусственного интеллекта, который мы назвали PromptLock", - говорится в заявлении компании в социальной сети X. В компании отметили, что вредоносное ПО использует для генерации скриптов модель gpt-oss-20b от OpenAI. По данным специалистов, обнаруженные данные свидетельствуют о том, что речь пока идет больше о прототипе или разработке, а не о полноценном вредоносном ПО, но компания посчитала своим долгом проинформировать о таких разработках.

https://ria.ru/20250816/virusy-2035660734.html

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, братислава