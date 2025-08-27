Рейтинг@Mail.ru
16:27 27.08.2025
БРАТИСЛАВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты основанной в Братиславе компании ESET, которая занимается обнаружением и анализом вредоносных программ, обнаружили компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта, сообщила компания. "ESET Research обнаружила первый известный вирус-вымогатель на базе искусственного интеллекта, который мы назвали PromptLock", - говорится в заявлении компании в социальной сети X. В компании отметили, что вредоносное ПО использует для генерации скриптов модель gpt-oss-20b от OpenAI. По данным специалистов, обнаруженные данные свидетельствуют о том, что речь пока идет больше о прототипе или разработке, а не о полноценном вредоносном ПО, но компания посчитала своим долгом проинформировать о таких разработках.
технологии, братислава
Технологии, Братислава
Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ

Компания ESET в Братиславе обнаружила первый компьютерный вирус на основе ИИ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты основанной в Братиславе компании ESET, которая занимается обнаружением и анализом вредоносных программ, обнаружили компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта, сообщила компания.
"ESET Research обнаружила первый известный вирус-вымогатель на базе искусственного интеллекта, который мы назвали PromptLock", - говорится в заявлении компании в социальной сети X.
В компании отметили, что вредоносное ПО использует для генерации скриптов модель gpt-oss-20b от OpenAI. По данным специалистов, обнаруженные данные свидетельствуют о том, что речь пока идет больше о прототипе или разработке, а не о полноценном вредоносном ПО, но компания посчитала своим долгом проинформировать о таких разработках.
