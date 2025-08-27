https://ria.ru/20250827/bpla-2037964401.html

В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ранее в 19.21 мск среды губернатор сообщал об отмене угрозы атаки БПЛА в регионе, однако она была снова введена менее чем через час. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - написал Артамонов в Telegram-канале.

