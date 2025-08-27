https://ria.ru/20250827/bpla-2037964150.html
В Ростове-на-Дону приступили к обследованию пострадавших от БПЛА домов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Четыре спецгруппы приступили к обследованию пострадавших после атаки БПЛА домов в Ростове-на-Дону, сообщила журналистам глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук.ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар потушен, никто не пострадал, повреждения получили 11 домов. На месте введен режим ЧС."Четыре группы уже обследуют дома, в которых есть повреждения после атаки. Задача стоит - завершить обследование до пятницы", - сказала она.Мищук уточнила, что в зависимости от повреждений жильцам будут выплачены компенсации за полную либо частичную утрату имущества. Оперштаб уже принял 21 такое заявление.Для жителей пострадавших домов развернут пункт временного размещения, в нем находятся 16 человек, уточнила она.
