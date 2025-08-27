Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону приступили к обследованию пострадавших от БПЛА домов - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 27.08.2025 (обновлено: 20:29 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/bpla-2037964150.html
В Ростове-на-Дону приступили к обследованию пострадавших от БПЛА домов
В Ростове-на-Дону приступили к обследованию пострадавших от БПЛА домов - РИА Новости, 27.08.2025
В Ростове-на-Дону приступили к обследованию пострадавших от БПЛА домов
Четыре спецгруппы приступили к обследованию пострадавших после атаки БПЛА домов в Ростове-на-Дону, сообщила журналистам глава администрации Ленинского района... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:17:00+03:00
2025-08-27T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
происшествия
ленинский район
ростов-на-дону
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037887709_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_25e985cd207d496d26a5cc3d99c533fa.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Четыре спецгруппы приступили к обследованию пострадавших после атаки БПЛА домов в Ростове-на-Дону, сообщила журналистам глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук.ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар потушен, никто не пострадал, повреждения получили 11 домов. На месте введен режим ЧС."Четыре группы уже обследуют дома, в которых есть повреждения после атаки. Задача стоит - завершить обследование до пятницы", - сказала она.Мищук уточнила, что в зависимости от повреждений жильцам будут выплачены компенсации за полную либо частичную утрату имущества. Оперштаб уже принял 21 такое заявление.Для жителей пострадавших домов развернут пункт временного размещения, в нем находятся 16 человек, уточнила она.
https://ria.ru/20250827/naemnik-2037962005.html
россия
ленинский район
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037887709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e06bd4418ff5b1590ab3fd9230b4df12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, происшествия, ленинский район, ростов-на-дону, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Происшествия, Ленинский район, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону приступили к обследованию пострадавших от БПЛА домов

Спецгруппы приступили к обследованию поврежденных домов в Ростове-на-Дону

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников в Ростове-на-Дону
Последствия атаки беспилотников в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия атаки беспилотников в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Четыре спецгруппы приступили к обследованию пострадавших после атаки БПЛА домов в Ростове-на-Дону, сообщила журналистам глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук.
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар потушен, никто не пострадал, повреждения получили 11 домов. На месте введен режим ЧС.
"Четыре группы уже обследуют дома, в которых есть повреждения после атаки. Задача стоит - завершить обследование до пятницы", - сказала она.
Мищук уточнила, что в зависимости от повреждений жильцам будут выплачены компенсации за полную либо частичную утрату имущества. Оперштаб уже принял 21 такое заявление.
Для жителей пострадавших домов развернут пункт временного размещения, в нем находятся 16 человек, уточнила она.
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Бразильский наемник рассказал о судьбе боевиков после службы в ВСУ
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияПроисшествияЛенинский районРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала