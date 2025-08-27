https://ria.ru/20250827/bpla-2037781447.html

ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.08.2025

ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T08:04:00+03:00

2025-08-27T08:04:00+03:00

2025-08-27T08:04:00+03:00

безопасность

ростовская область

курская область

ростов-на-дону

вооруженные силы украины

брянская область

орловская область

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2070f706c757f4cc0038ffa2f474588.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили:В Ростове-на-Дону после падения дрона произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома, начался пожар. Его локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037775554.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

курская область

ростов-на-дону

брянская область

орловская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, ростовская область, курская область, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, брянская область, орловская область, белгородская область