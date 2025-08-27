https://ria.ru/20250827/bpla-2037781447.html
ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.08.2025
ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T08:04:00+03:00
2025-08-27T08:04:00+03:00
2025-08-27T08:04:00+03:00
безопасность
ростовская область
курская область
ростов-на-дону
вооруженные силы украины
брянская область
орловская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2070f706c757f4cc0038ffa2f474588.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили:В Ростове-на-Дону после падения дрона произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома, начался пожар. Его локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037775554.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
курская область
ростов-на-дону
брянская область
орловская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_365fd74c190be1d2ed09cb5297daeaed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, курская область, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, брянская область, орловская область, белгородская область
Безопасность, Ростовская область, Курская область, Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Орловская область, Белгородская область