27.08.2025
08:04 27.08.2025
ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников
безопасность
ростовская область
курская область
ростов-на-дону
вооруженные силы украины
брянская область
орловская область
белгородская область
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили:В Ростове-на-Дону после падения дрона произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома, начался пожар. Его локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ростовская область
курская область
ростов-на-дону
брянская область
орловская область
белгородская область
безопасность, ростовская область, курская область, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, брянская область, орловская область, белгородская область
ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
Российские военные сбили:
В Ростове-на-Дону после падения дрона произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома, начался пожар. Его локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
