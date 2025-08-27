Рейтинг@Mail.ru
В Ростове проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 27.08.2025 (обновлено: 00:38 27.08.2025)
В Ростове проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области."В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА. Исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Дмитрий Стовбун осуществляет личный контроль за ситуацией на месте", - говорится в сообщении.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА. Слюсарь отметил, что информация о пострадавших уточняется. Он также добавил, что на место выехали дежурные службы.Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
Сотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры
Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА. Исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Дмитрий Стовбун осуществляет личный контроль за ситуацией на месте", - говорится в сообщении.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА. Слюсарь отметил, что информация о пострадавших уточняется. Он также добавил, что на место выехали дежурные службы.
Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
