27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 27.08.2025
ВС России лишили ВСУ технических средств снабжения в районе Константиновки
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС России в ДНР лишили подразделения ВСУ технических средств снабжения на константиновском направлении в ДНР, сообщило... РИА Новости, 27.08.2025
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС России в ДНР лишили подразделения ВСУ технических средств снабжения на константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) операторы БПЛА "Южной" группировки войск не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений противника при помощи наземных роботехнических комплексов. НРТК ВСУ был замечен в ходе передвижения по открытому участку дороги в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Южной" группировки войск точным сбросом боеприпаса поразил роботехнический комплекс. Произошедшая детонация перевозимого боекомплекта полностью уничтожила транспортное средство ВСУ", - говорится в сообщении министерства. МО добавило, что в ходе дальнейшего наблюдения был замечен второй НРТК ВСУ, который был уничтожен расчетом ударного FPV-дрона.
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС России в ДНР лишили подразделения ВСУ технических средств снабжения на константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) операторы БПЛА "Южной" группировки войск не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений противника при помощи наземных роботехнических комплексов. НРТК ВСУ был замечен в ходе передвижения по открытому участку дороги в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Южной" группировки войск точным сбросом боеприпаса поразил роботехнический комплекс. Произошедшая детонация перевозимого боекомплекта полностью уничтожила транспортное средство ВСУ", - говорится в сообщении министерства.
МО добавило, что в ходе дальнейшего наблюдения был замечен второй НРТК ВСУ, который был уничтожен расчетом ударного FPV-дрона.
Удар Геранями по цеху сборки украинских беспилотников
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
25 июня, 09:44
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
