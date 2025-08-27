СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания
Daily Mail: симптомы расстройства желудка могут указывать на развитие рака
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У мужчины обнаружили рак после появления симптомов, схожих с расстройством желудка, пишет Daily Mail.
«
"Я себя ощущал так, будто у меня похмелье, и к врачам обратился только после убеждений моей семьи", — приводит издание слова пострадавшего.
Как указали в публикации, 60-летний Тим Блэкберн в декабре 2022 года внезапно начал чувствовать усталость и испытывать симптомы расстройства желудка.
В больнице врачи сообщили мужчине, что у него отказывают почки, а в результате последующих анализов у него обнаружили миеломную болезнь, редкую разновидность рака крови.
Подчеркивается, что после девяти месяцев химиотерапии и трансплантации стволовых клеток его рак перешел в стадию ремиссии.
Российские ученые продвинулись в создании препаратов против рака
26 августа, 08:18