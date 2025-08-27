Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания
13:47 27.08.2025 (обновлено: 14:06 27.08.2025)
СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания
СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания - РИА Новости, 27.08.2025
СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания
У мужчины обнаружили рак после появления симптомов, схожих с расстройством желудка, пишет Daily Mail.
2025-08-27T13:47:00+03:00
2025-08-27T14:06:00+03:00
в мире
рак
здоровье
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У мужчины обнаружили рак после появления симптомов, схожих с расстройством желудка, пишет Daily Mail."Я себя ощущал так, будто у меня похмелье, и к врачам обратился только после убеждений моей семьи", — приводит издание слова пострадавшего.Как указали в публикации, 60-летний Тим Блэкберн в декабре 2022 года внезапно начал чувствовать усталость и испытывать симптомы расстройства желудка.В больнице врачи сообщили мужчине, что у него отказывают почки, а в результате последующих анализов у него обнаружили миеломную болезнь, редкую разновидность рака крови.Подчеркивается, что после девяти месяцев химиотерапии и трансплантации стволовых клеток его рак перешел в стадию ремиссии.
2025
Новости
в мире, рак, здоровье
В мире, Рак, Здоровье
СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания

Daily Mail: симптомы расстройства желудка могут указывать на развитие рака

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У мужчины обнаружили рак после появления симптомов, схожих с расстройством желудка, пишет Daily Mail.
«
"Я себя ощущал так, будто у меня похмелье, и к врачам обратился только после убеждений моей семьи", — приводит издание слова пострадавшего.
Как указали в публикации, 60-летний Тим Блэкберн в декабре 2022 года внезапно начал чувствовать усталость и испытывать симптомы расстройства желудка.
В больнице врачи сообщили мужчине, что у него отказывают почки, а в результате последующих анализов у него обнаружили миеломную болезнь, редкую разновидность рака крови.
Подчеркивается, что после девяти месяцев химиотерапии и трансплантации стволовых клеток его рак перешел в стадию ремиссии.
