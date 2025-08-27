https://ria.ru/20250827/bolezn-2037863309.html

СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания

СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания - РИА Новости, 27.08.2025

СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания

У мужчины обнаружили рак после появления симптомов, схожих с расстройством желудка, пишет Daily Mail.

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У мужчины обнаружили рак после появления симптомов, схожих с расстройством желудка, пишет Daily Mail."Я себя ощущал так, будто у меня похмелье, и к врачам обратился только после убеждений моей семьи", — приводит издание слова пострадавшего.Как указали в публикации, 60-летний Тим Блэкберн в декабре 2022 года внезапно начал чувствовать усталость и испытывать симптомы расстройства желудка.В больнице врачи сообщили мужчине, что у него отказывают почки, а в результате последующих анализов у него обнаружили миеломную болезнь, редкую разновидность рака крови.Подчеркивается, что после девяти месяцев химиотерапии и трансплантации стволовых клеток его рак перешел в стадию ремиссии.

