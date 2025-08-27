Рейтинг@Mail.ru
США отстают от России в разработке беспилотников, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2025
19:30 27.08.2025
США отстают от России в разработке беспилотников, пишут СМИ
в мире
сша
россия
украина
politico
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США отстают от России и Украины в вопросах разработки и применения беспилотников, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов. "Американские военные не близки к разработке, а тем более к развертыванию, невообразимого арсенала современных беспилотников, освоенных украинцами и россиянами", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что речь идет, в частности, о БПЛА-камикадзе, наземных БПЛА, а также более крупных БПЛА, способных перебрасывать более мелкие дроны за линию фронта. "Мы очень, очень отстаем", - заявила изданию директор оборонной программы аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. По ее словам, проблема с принятием дронов на вооружение заключается в том, что у США нет дешевых или качественных вариантов. Кроме того, она добавила, что в стране нет промышленной базы для производства такого рода беспилотников. В мае газета Wall Street Journal писала, что армия США планирует значительно нарастить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснастив каждую дивизию тысячей единиц данной техники. Согласно публикации, нововведения планируется внедрить в рамках крупного пересмотра американских вооруженных сил, который может обойтись США в 36 миллиардов долларов в следующие пять лет.
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, politico
В мире, США, Россия, Украина, Politico
Дрон в небе
Дрон в небе. Архивное фото
