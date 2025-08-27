https://ria.ru/20250827/bespilotniki-2037954876.html

США отстают от России в разработке беспилотников, пишут СМИ

США отстают от России в разработке беспилотников, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2025

США отстают от России в разработке беспилотников, пишут СМИ

США отстают от России и Украины в вопросах разработки и применения беспилотников, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T19:30:00+03:00

2025-08-27T19:30:00+03:00

2025-08-27T19:30:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_903b1b0a021224332425800b2106d991.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США отстают от России и Украины в вопросах разработки и применения беспилотников, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов. "Американские военные не близки к разработке, а тем более к развертыванию, невообразимого арсенала современных беспилотников, освоенных украинцами и россиянами", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что речь идет, в частности, о БПЛА-камикадзе, наземных БПЛА, а также более крупных БПЛА, способных перебрасывать более мелкие дроны за линию фронта. "Мы очень, очень отстаем", - заявила изданию директор оборонной программы аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. По ее словам, проблема с принятием дронов на вооружение заключается в том, что у США нет дешевых или качественных вариантов. Кроме того, она добавила, что в стране нет промышленной базы для производства такого рода беспилотников. В мае газета Wall Street Journal писала, что армия США планирует значительно нарастить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснастив каждую дивизию тысячей единиц данной техники. Согласно публикации, нововведения планируется внедрить в рамках крупного пересмотра американских вооруженных сил, который может обойтись США в 36 миллиардов долларов в следующие пять лет.

https://ria.ru/20250827/malinen-2037906265.html

https://ria.ru/20250827/polsha-2037885527.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, politico