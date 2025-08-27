https://ria.ru/20250827/bespilotniki-2037778741.html
ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.08.2025
ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили над 5 регионами России 26 беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили над 5 регионами России 26 беспилотников, сообщили в Минобороны.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Ранее после падения БПЛА произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, начался пожар. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
