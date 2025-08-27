Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 27.08.2025 (обновлено: 09:12 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/bespilotniki-2037778741.html
ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.08.2025
ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили над 5 регионами России 26 беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:12:00+03:00
2025-08-27T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили над 5 регионами России 26 беспилотников, сообщили в Минобороны.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Ранее после падения БПЛА произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, начался пожар. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037775554.html
россия
ростовская область
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, ростовская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Орловская область
ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 26 украинских БПЛА над пятью регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили над 5 регионами России 26 беспилотников, сообщили в Минобороны.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
  • 15 БПЛА – в Ростовской области;
  • четыре – в Орловской области;
  • три – в Белгородской области;
  • по два — в Брянской и Курской областях.
Ранее после падения БПЛА произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, начался пожар. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке
06:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала