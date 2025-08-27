https://ria.ru/20250827/bespilotniki-2037776455.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 27.08.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщает... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T06:22:00+03:00
2025-08-27T06:22:00+03:00
2025-08-27T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
таганрог
новошахтинск
ростов
юрий слюсарь
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892186129_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_67ebb6d5cc402ac9d8a2aee9c5497c80.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил, что ПВО уничтожила десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах региона. Также он добавил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал."В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе... По предварительным данным, люди не пострадали", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что в Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль.Кроме того, в Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
https://ria.ru/20250827/slyusar-2037758728.html
https://ria.ru/20250827/belgorod-2037759183.html
таганрог
новошахтинск
ростов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892186129_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_54dcbade2c91afc6cbbd619bb2ae37d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, таганрог, новошахтинск, ростов, юрий слюсарь , александр скрябин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Таганрог, Новошахтинск, Ростов, Юрий Слюсарь , Александр Скрябин
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил, что ПВО уничтожила десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах региона. Также он добавил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал.
"В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе... По предварительным данным, люди не пострадали", - написал он в Telegram-канале
.
Слюсарь отметил, что в Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль.
Кроме того, в Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.
Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.