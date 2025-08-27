https://ria.ru/20250827/bespilotniki-2037776455.html

ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

2025-08-27T06:22:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил, что ПВО уничтожила десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах региона. Также он добавил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал."В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе... По предварительным данным, люди не пострадали", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что в Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль.Кроме того, в Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.

