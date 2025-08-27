Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 27.08.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах
специальная военная операция на украине
безопасность
таганрог
новошахтинск
ростов
юрий слюсарь
александр скрябин
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил, что ПВО уничтожила десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах региона. Также он добавил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал."В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе... По предварительным данным, люди не пострадали", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что в Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль.Кроме того, в Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
таганрог
новошахтинск
ростов
безопасность, таганрог, новошахтинск, ростов, юрий слюсарь , александр скрябин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Таганрог, Новошахтинск, Ростов, Юрий Слюсарь , Александр Скрябин
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил, что ПВО уничтожила десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах региона. Также он добавил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал.
Из-за падения БПЛА в Ростове загорелась крыша жилого дома
00:14
00:14
"В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе... По предварительным данным, люди не пострадали", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что в Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль.
Кроме того, в Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.
Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ
00:23
Специальная военная операция на Украине Безопасность Таганрог Новошахтинск Ростов Юрий Слюсарь Александр Скрябин
 
 
