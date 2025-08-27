Правительство продлило запрет на экспорт бензина для нефтяников
Правительство продлило запрет на экспорт бензина для нефтяников до октября
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Правительство продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров.
"С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", — говорится в заявлении.
ФАС проанализировала цены на бензин для аграриев
13 августа, 19:31
Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине.
Ситуация с запретом на экспорт бензина
- Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года.
- Однако 20 мая его действие приостановили, а возобновили уже осенью. Затем правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
- Правительство продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго сохранили.
- Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь — октябрь.
Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.
ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на бензин
25 августа, 21:53