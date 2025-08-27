Правительство продлило запрет на экспорт бензина для нефтяников

Рейтинг@Mail.ru
18:32 27.08.2025 (обновлено: 19:42 27.08.2025)
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Правительство продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров."С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", — говорится в заявлении. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине. Ситуация с запретом на экспорт бензина
экономика, россия, бензин, топливо, энергетика
Экономика, Россия, Бензин, Топливо, Энергетика
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Правительство продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров.
"С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", — говорится в заявлении.
Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине.

Ситуация с запретом на экспорт бензина

  • Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года.
  • Однако 20 мая его действие приостановили, а возобновили уже осенью. Затем правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
  • Правительство продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго сохранили.
  • Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь — октябрь.

Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.

ЭкономикаРоссияБензинТопливоЭнергетика
 
 
