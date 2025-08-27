https://ria.ru/20250827/benzin-2037940386.html

Правительство продлило запрет на экспорт бензина для нефтяников

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Правительство продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров."С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", — говорится в заявлении. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине. Ситуация с запретом на экспорт бензина

