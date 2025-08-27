https://ria.ru/20250827/benzin-2037761922.html
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина - РИА Новости, 27.08.2025
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина
Срок хранения бензина в баке автомобиля или канистре зависит от ряда параметров, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T03:18:00+03:00
2025-08-27T03:18:00+03:00
2025-08-27T11:51:00+03:00
авто
бензин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037824244_0:315:3071:2042_1920x0_80_0_0_80974551f7d1065a0a73b74dbc2eae04.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Срок хранения бензина в баке автомобиля или канистре зависит от ряда параметров, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE."Допустимый срок хранения бензина зависит от множества факторов: материала канистры, условий хранения (температуры и влажности) и качества самого бензина", — отметил эксперт.В специальной герметичной таре бензин без присадок может храниться три-пять месяцев, а с присадками — вдвое дольше. Однако речь идет лишь о стальных емкостях — пластик пригоден лишь для короткого хранения или транспортировки. В неприспособленных бытовых емкостях хранить бензин вовсе запрещено.В баке автомобиля бензин может храниться не более двух месяцев. Туда могут попадать воздух и вода, а если машина стоит на улице, на топливо действуют солнце, влажность, перепад температур. Поэтому после долгого хранения лучше слить бензин из бака и заправиться заново, советует Родионов.
https://ria.ru/20250812/bolezni-2034694291.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037824244_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c13ee3705c1564040f242058484f1fae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, бензин
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина
Родионов: бензин в баке автомобиля может храниться не дольше двух месяцев