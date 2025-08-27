Рейтинг@Mail.ru
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина
03:18 27.08.2025 (обновлено: 11:51 27.08.2025)
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина - РИА Новости, 27.08.2025
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина
Срок хранения бензина в баке автомобиля или канистре зависит от ряда параметров, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Срок хранения бензина в баке автомобиля или канистре зависит от ряда параметров, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE."Допустимый срок хранения бензина зависит от множества факторов: материала канистры, условий хранения (температуры и влажности) и качества самого бензина", — отметил эксперт.В специальной герметичной таре бензин без присадок может храниться три-пять месяцев, а с присадками — вдвое дольше. Однако речь идет лишь о стальных емкостях — пластик пригоден лишь для короткого хранения или транспортировки. В неприспособленных бытовых емкостях хранить бензин вовсе запрещено.В баке автомобиля бензин может храниться не более двух месяцев. Туда могут попадать воздух и вода, а если машина стоит на улице, на топливо действуют солнце, влажность, перепад температур. Поэтому после долгого хранения лучше слить бензин из бака и заправиться заново, советует Родионов.
авто, бензин
Авто, Бензин
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина

Родионов: бензин в баке автомобиля может храниться не дольше двух месяцев

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Срок хранения бензина в баке автомобиля или канистре зависит от ряда параметров, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.
"Допустимый срок хранения бензина зависит от множества факторов: материала канистры, условий хранения (температуры и влажности) и качества самого бензина", — отметил эксперт.
В специальной герметичной таре бензин без присадок может храниться три-пять месяцев, а с присадками — вдвое дольше. Однако речь идет лишь о стальных емкостях — пластик пригоден лишь для короткого хранения или транспортировки. В неприспособленных бытовых емкостях хранить бензин вовсе запрещено.
В баке автомобиля бензин может храниться не более двух месяцев. Туда могут попадать воздух и вода, а если машина стоит на улице, на топливо действуют солнце, влажность, перепад температур. Поэтому после долгого хранения лучше слить бензин из бака и заправиться заново, советует Родионов.
