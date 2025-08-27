https://ria.ru/20250827/benzin-2037761922.html

Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина

Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Срок хранения бензина в баке автомобиля или канистре зависит от ряда параметров, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE."Допустимый срок хранения бензина зависит от множества факторов: материала канистры, условий хранения (температуры и влажности) и качества самого бензина", — отметил эксперт.В специальной герметичной таре бензин без присадок может храниться три-пять месяцев, а с присадками — вдвое дольше. Однако речь идет лишь о стальных емкостях — пластик пригоден лишь для короткого хранения или транспортировки. В неприспособленных бытовых емкостях хранить бензин вовсе запрещено.В баке автомобиля бензин может храниться не более двух месяцев. Туда могут попадать воздух и вода, а если машина стоит на улице, на топливо действуют солнце, влажность, перепад температур. Поэтому после долгого хранения лучше слить бензин из бака и заправиться заново, советует Родионов.

