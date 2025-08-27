Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 27.08.2025 (обновлено: 06:23 27.08.2025)
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Белгород подвергся атаке вражеского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Белгород подвергся атаке вражеского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок
14 декабря 2024, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
