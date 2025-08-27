https://ria.ru/20250827/belgorod-2037759183.html

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Белгород подвергся атаке вражеского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

