Многие банки присоединится к разработке Национальной системы платежных карт

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Большинство банков РФ планируют присоединиться к разработке Национальной системы платежных карт (НСПК) для борьбы с мошенниками путем блокировки операций пополнения наличными через банкоматы карт "Мир", которые замечены в мошеннических схемах, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее сообщалось, что НСПК разработала новый сервис, с помощью которого сможет по поручению эмитента блокировать операции по пополнению карт "Мир" наличными через банкоматы в случае подозрения мошенничества. В пресс-службе ВТБ отметили, что банк планирует подключиться к сервису уже осенью. "Сервис работает на уровне всей платежной системы, что позволит существенно сократить объем хищений денежных средств", - отметили там. Более того, в Т-Банке подчеркнули, что сервис будет в первую очередь интересен небольшим банкам, для которых запустить подобный на своей стороне – трудоемкая задача. "Поэтому мы, конечно, поддерживаем его распространение на рынке", - говорится в сообщении пресс-службы банка. Вице-президент по информационной безопасности банка "Дом.РФ" Дмитрий Никишов считает, что вероятность ошибок при работе нового сервиса будет минимальной. "Взаимодействие через платежную систему НСПК обеспечит дополнительную проверку легитимности операций в устройствах самого банка", - сказал он. В пресс-службе "Новиком банка" отметили, что банк также поддерживает любые эффективные меры по борьбе с мошенниками, и на сегодняшний день прорабатывает возможности для подключения к новому сервису НСПК. "Сервис будет полезен для банков с высокой эмиссией карт, на долю которых приходится 99% рынка, а также для банков, которые позволяют снимать наличные в сторонних банкоматах", - заявил директор департамента кибербезопасности "Абсолют банка" Руслан Ложкин.

