"Атом" создаст электромобили для бизнеса - 27.08.2025
08:19 27.08.2025
"Атом" создаст электромобили для бизнеса
"Атом" создаст электромобили для бизнеса
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Атом" создает версии электромобилей для такси, каршеринга и доставки, в будущем возможно производство машин с разными габаритами и типами привода, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский. "Атом — универсальный электромобиль для людей, а также для бизнеса: создаются версии для такси, каршеринга и доставки. Благодаря модульной платформе, на которой построен "Атом", в будущем возможно создание автомобилей с разными габаритами и типами привода — от компактных городских моделей до более крупных машин для специализированных задач", - сообщил Березовский. Он подчеркнул, что "Атом" открыт "для новых идей и готов исследовать потенциальные направления, которые могут возникнуть в дальнейшем". Ранее, 14 августа, компания представила такси-версию своего электромобиля на Международном Евразийском форуме "Такси" и заключила меморандум с пятью таксопарками Москвы. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.
Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом"
Обновленный экстерьер российского электромобиля Атом
© Фото : АО "Кама"
Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Атом" создает версии электромобилей для такси, каршеринга и доставки, в будущем возможно производство машин с разными габаритами и типами привода, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский.
"Атом — универсальный электромобиль для людей, а также для бизнеса: создаются версии для такси, каршеринга и доставки. Благодаря модульной платформе, на которой построен "Атом", в будущем возможно создание автомобилей с разными габаритами и типами привода — от компактных городских моделей до более крупных машин для специализированных задач", - сообщил Березовский.
Презентация российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Стоимость электромобиля "Атом" оценили от трех до четырех миллионов рублей
14 августа, 16:23
14 августа, 16:23
Он подчеркнул, что "Атом" открыт "для новых идей и готов исследовать потенциальные направления, которые могут возникнуть в дальнейшем".
Ранее, 14 августа, компания представила такси-версию своего электромобиля на Международном Евразийском форуме "Такси" и заключила меморандум с пятью таксопарками Москвы.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.
Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.
Электромобиль Атом - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
"Атом" создал электронные инструкции по эксплуатации электромобиля
14 августа, 09:40
14 августа, 09:40
 
