Президента Аргентины забросали камнями

Президента Аргентины забросали камнями - РИА Новости, 27.08.2025

Президента Аргентины забросали камнями

Президента Аргентины Хавьера Милея вместе с сопровождающими эвакуировали с мероприятия в одном из городов провинции Буэнос-Айрес из-за недовольства толпы,... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T23:08:00+03:00

2025-08-27T23:08:00+03:00

2025-08-27T23:57:00+03:00

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - РИА Новости. Президента Аргентины Хавьера Милея вместе с сопровождающими эвакуировали с мероприятия в одном из городов провинции Буэнос-Айрес из-за недовольства толпы, которая начала бросать в сторону кортежа камни, сообщил телеканал LN+. В среду президент вместе со своей сестрой Кариной представлял в городе Ломас-де-Самора экономиста и политика Хосе Луиса Эсперта в качестве кандидата от правящей партии на парламентских выборах, которые пройдут осенью. Милей передвигался в кузове машины, приветствуя толпу, когда в его сторону полетел камень. "Напали на кортеж Милея, и охрана была вынуждена эвакуировать его", - говорится в сообщении телеканала. Камень был в сантиметрах от головы президента, уточнил канал. Представитель главы государства Мануэль Адорни обвинил в произошедшем оппозицию. Провинцию Буэнос-Айрес, один из городов которой посещал президент, возглавляет Аксель Кисильоф, сторонник экс-главы Аргентины Кристины Киршнер. "Напали с камнями на кортеж президента. Никто не пострадал. Единственное, что есть те, кто движется к абсолютному забвению: киршнеризм (оппозиционное политическое движение - ред) не должен существовать", - написал представитель Милея в соцсети X.

аргентина

буэнос-айрес (город)

2025

Новости

