23:08 27.08.2025 (обновлено: 23:57 27.08.2025)
Президента Аргентины забросали камнями
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - РИА Новости. Президента Аргентины Хавьера Милея вместе с сопровождающими эвакуировали с мероприятия в одном из городов провинции Буэнос-Айрес из-за недовольства толпы, которая начала бросать в сторону кортежа камни, сообщил телеканал LN+. В среду президент вместе со своей сестрой Кариной представлял в городе Ломас-де-Самора экономиста и политика Хосе Луиса Эсперта в качестве кандидата от правящей партии на парламентских выборах, которые пройдут осенью. Милей передвигался в кузове машины, приветствуя толпу, когда в его сторону полетел камень. "Напали на кортеж Милея, и охрана была вынуждена эвакуировать его", - говорится в сообщении телеканала. Камень был в сантиметрах от головы президента, уточнил канал. Представитель главы государства Мануэль Адорни обвинил в произошедшем оппозицию. Провинцию Буэнос-Айрес, один из городов которой посещал президент, возглавляет Аксель Кисильоф, сторонник экс-главы Аргентины Кристины Киршнер. "Напали с камнями на кортеж президента. Никто не пострадал. Единственное, что есть те, кто движется к абсолютному забвению: киршнеризм (оппозиционное политическое движение - ред) не должен существовать", - написал представитель Милея в соцсети X.
LN+: Милея закидали камнями на мероприятии в провинции Буэнос-Айрес

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала
11 июня, 05:19
 
