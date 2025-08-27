Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал гендиректора "Евростроя" по делу о хищении - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 27.08.2025 (обновлено: 18:43 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/arest-2037942683.html
Суд арестовал гендиректора "Евростроя" по делу о хищении
Суд арестовал гендиректора "Евростроя" по делу о хищении - РИА Новости, 27.08.2025
Суд арестовал гендиректора "Евростроя" по делу о хищении
Мещанский суд Москвы в среду арестовал генерального директора компании "Еврострой" Эдгара Херимяна по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:37:00+03:00
2025-08-27T18:43:00+03:00
происшествия
москва
владимир базаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037943780_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4aa7b143db5a3a37093073c6ebacb355.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду арестовал генерального директора компании "Еврострой" Эдгара Херимяна по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ, на срок 01 месяц 27 суток", - сообщил собеседник агентства.Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Заседание прошло в закрытом режиме.Ранее в среду этот же суд арестовал врио замглавы Курской области Владимира Базарова.По версии следствия, Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, были похищены более 251 миллионов рублей.По делу арестованы бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.
https://ria.ru/20250825/bazarov-2037378218.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037943780_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f940f06295aed4ef4404907726349a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, владимир базаров
Происшествия, Москва, Владимир Базаров
Суд арестовал гендиректора "Евростроя" по делу о хищении

Главу "Евростроя" арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭдгар Херимян в зале суда
Эдгар Херимян в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Эдгар Херимян в зале суда
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду арестовал генерального директора компании "Еврострой" Эдгара Херимяна по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ, на срок 01 месяц 27 суток", - сообщил собеседник агентства.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее в среду этот же суд арестовал врио замглавы Курской области Владимира Базарова.
По версии следствия, Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, были похищены более 251 миллионов рублей.
По делу арестованы бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.
Владимир Базаров - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова
25 августа, 09:55
 
ПроисшествияМоскваВладимир Базаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала