Суд арестовал гендиректора "Евростроя" по делу о хищении

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду арестовал генерального директора компании "Еврострой" Эдгара Херимяна по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ, на срок 01 месяц 27 суток", - сообщил собеседник агентства.Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Заседание прошло в закрытом режиме.Ранее в среду этот же суд арестовал врио замглавы Курской области Владимира Базарова.По версии следствия, Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, были похищены более 251 миллионов рублей.По делу арестованы бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.

