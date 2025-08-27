https://ria.ru/20250827/antiseptik-2037769916.html

В Роспотребнадзоре поделились правилами выбора антисептика для рук

В Роспотребнадзоре поделились правилами выбора антисептика для рук - РИА Новости, 27.08.2025

В Роспотребнадзоре поделились правилами выбора антисептика для рук

В Роспотребнадзоре рекомендовали использовать спиртосодержащие антисептики с содержанием этилового спирта не менее 60-70%, избегать агрессивных компонентов и не РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T04:05:00+03:00

2025-08-27T04:05:00+03:00

2025-08-27T04:05:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

евразийская экономическая комиссия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353096_0:1:3635:2046_1920x0_80_0_0_eedf7c9e2fe0ac39bf2c1a751595221b.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Роспотребнадзоре рекомендовали использовать спиртосодержащие антисептики с содержанием этилового спирта не менее 60-70%, избегать агрессивных компонентов и не использовать его слишком часто без необходимости. Все кожные антисептики в России, как уточнили в ведомстве, проходят обязательную государственную регистрацию, основанную на результатах дезинфектологической экспертизы, в ходе которой каждое средство тестируется на эффективность и безопасность. Если антисептик успешно ее проходит, производителю выдается свидетельство о госрегистрации. На упаковке кожного антисептика должен быть указан его номер. "Также важно, чтобы была четко прописана область применения средства и его эффективность против вирусов и бактерий. Например, формулировка "применяется по отношению к возбудителям бактериальных и вирусных инфекций" свидетельствует о широком антимикробном действии", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что номер свидетельства о государственной регистрации можно проверить в едином реестре Евразийской экономической комиссии или на сайте Роспотребнадзора. "Если в карточке товара указано, что антисептик "убивает вирус SARS-CoV-2", это может быть маркетинговым ходом. Для подтверждения эффективности против коронавируса у производителя должны быть подтверждающие результаты исследований, проведенных, например, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Без таких данных это всего лишь уловка для повышения продаж", - уточнили в пресс-службе. Там добавили, что кожные антисептики могут содержать различные химические вещества, например четвертичные аммониевые соединения, производные гуанидинов, спирты. Для обработки рук хирургов, кожи операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров применяются антисептики на основе спиртов. "Рекомендуется использовать спиртосодержащие антисептики с содержанием этилового спирта не менее 60-70% или изопропилового спирта не менее 60%. Если антисептик состоит из смеси спиртов, общая концентрация также должна составлять не менее 60%, причем это значение должно быть указано "по массе", а не "по объему", так как объемные показатели могут вводить в заблуждение. Некоторые антисептики могут содержать смягчающие и увлажняющие компоненты, такие как глицерин", - пояснили в ведомстве. Для санитарной обработки кожных покровов используют кожные антисептики, не содержащие спиртов, обладающие моющим эффектом, уточнили в Роспотребнадзоре. "Чтобы эффективно защитить себя от вируса, важно знать, какое количество антисептика нужно наносить на руки и сколько по времени необходимо ждать для его действия. Эта информация должна быть указана на упаковке. Если вы работаете из дома и редко выходите на улицу, постоянная обработка рук спиртовыми средствами может быть излишней", - добавили в пресс-службе. Там подчеркнули, что регулярная обработка рук необходима в случае частых контактов с наличными деньгами, при использовании общественного транспорта или общих компьютеров. "В составе кожного антисептика не должно быть агрессивных кислот и альдегидных соединений (вещества, оканчивающиеся на "-альдегид"). Четвертичные аммониевые соединения допустимы, но только в определенной концентрации", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250825/infektsii-2037350146.html

https://ria.ru/20250820/covid-2036580018.html

https://ria.ru/20250824/gazirovka-2037234324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийская экономическая комиссия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"