https://ria.ru/20250827/alpinisty-2037785517.html

МЧС Киргизии уточнит количество погибших в горах альпинистов

МЧС Киргизии уточнит количество погибших в горах альпинистов - РИА Новости, 27.08.2025

МЧС Киргизии уточнит количество погибших в горах альпинистов

МЧС Киргизии уточняет точное число погибших в горах страны альпинистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T08:57:00+03:00

2025-08-27T08:57:00+03:00

2025-08-27T08:57:00+03:00

в мире

киргизия

иссык-кульская область

алексей ермаков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036559228_0:651:2047:1802_1920x0_80_0_0_be0f00e82a73f6c6e033f6230890c43c.jpg

БИШКЕК, 27 авг – РИА Новости. МЧС Киргизии уточняет точное число погибших в горах страны альпинистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства. По официальным данным, в августе в горах Иссык-Кульской области Киргизии погибли четверо восходителей. Двое иранских альпинистов Пилехвари Марьям Аболхасан Машадиагалоу и Хасан Сейфолла пропали на пике Победы 12 августа и считаются погибшими. Итальянец Лука Синигалья погиб, пытаясь помочь застрявшей в горах россиянке Наталье Наговицыной. Он вместе с немцем Гюнтером Зигмундом доставил альпинистке спальный мешок, горелку, продукты и газ, но на обратном пути скончался, предположительно, из-за отека мозга. Россиянин Алексей Ермаков погиб 16 августа при восхождении на пик Хан-Тенгри. Его тело было перевезено в морг города Каракол. "Погибших может быть больше. Эта информация сейчас уточняется", - сказал собеседник агентства. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий.

https://ria.ru/20250826/gd-2037744545.html

https://rsport.ria.ru/20250826/nagovitsina-2037738116.html

киргизия

иссык-кульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, иссык-кульская область, алексей ермаков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш