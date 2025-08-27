Рейтинг@Mail.ru
МЧС Киргизии уточнит количество погибших в горах альпинистов
27.08.2025
МЧС Киргизии уточнит количество погибших в горах альпинистов
2025-08-27T08:57:00+03:00
2025-08-27T08:57:00+03:00
БИШКЕК, 27 авг – РИА Новости. МЧС Киргизии уточняет точное число погибших в горах страны альпинистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства. По официальным данным, в августе в горах Иссык-Кульской области Киргизии погибли четверо восходителей. Двое иранских альпинистов Пилехвари Марьям Аболхасан Машадиагалоу и Хасан Сейфолла пропали на пике Победы 12 августа и считаются погибшими. Итальянец Лука Синигалья погиб, пытаясь помочь застрявшей в горах россиянке Наталье Наговицыной. Он вместе с немцем Гюнтером Зигмундом доставил альпинистке спальный мешок, горелку, продукты и газ, но на обратном пути скончался, предположительно, из-за отека мозга. Россиянин Алексей Ермаков погиб 16 августа при восхождении на пик Хан-Тенгри. Его тело было перевезено в морг города Каракол. "Погибших может быть больше. Эта информация сейчас уточняется", - сказал собеседник агентства. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий.
© РИА Новости / Юрий Куйдин | Перейти в медиабанкПик Победы
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Юрий Куйдин
Перейти в медиабанк
Пик Победы. Архивное фото
БИШКЕК, 27 авг – РИА Новости. МЧС Киргизии уточняет точное число погибших в горах страны альпинистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства.
По официальным данным, в августе в горах Иссык-Кульской области Киргизии погибли четверо восходителей. Двое иранских альпинистов Пилехвари Марьям Аболхасан Машадиагалоу и Хасан Сейфолла пропали на пике Победы 12 августа и считаются погибшими. Итальянец Лука Синигалья погиб, пытаясь помочь застрявшей в горах россиянке Наталье Наговицыной. Он вместе с немцем Гюнтером Зигмундом доставил альпинистке спальный мешок, горелку, продукты и газ, но на обратном пути скончался, предположительно, из-за отека мозга. Россиянин Алексей Ермаков погиб 16 августа при восхождении на пик Хан-Тенгри. Его тело было перевезено в морг города Каракол.
"Погибших может быть больше. Эта информация сейчас уточняется", - сказал собеседник агентства.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб.
Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий.
