Голливудский актер открыл бизнес в России

Голливудский актер открыл бизнес в России - РИА Новости, 27.08.2025

Голливудский актер открыл бизнес в России

Стивен Сигал открыл бизнес по переработке отходов в России, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Стивен Сигал открыл бизнес по переработке отходов в России, сообщает Telegram-канал Mash.По данным источника, компания может заниматься торговлей продуктами, одеждой, продажей самолётов и научными исследованиями в нанотехнологиях.Отмечается, что соучредителями актера стали его сын Доминик и бизнесмен Михаил Замарин.Замарин и Стивен объединили свои компании и создали ООО "Хикари", которое помимо продаж будет заниматься переработкой грязного пластика, заявил изданию российский предприниматель.

