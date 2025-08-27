https://ria.ru/20250827/akter-2037891140.html
Голливудский актер открыл бизнес в России
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Стивен Сигал открыл бизнес по переработке отходов в России, сообщает Telegram-канал Mash.По данным источника, компания может заниматься торговлей продуктами, одеждой, продажей самолётов и научными исследованиями в нанотехнологиях.Отмечается, что соучредителями актера стали его сын Доминик и бизнесмен Михаил Замарин.Замарин и Стивен объединили свои компании и создали ООО "Хикари", которое помимо продаж будет заниматься переработкой грязного пластика, заявил изданию российский предприниматель.
