Павла Деревянко внесли в базу сайта "Миротворец"
Павел Деревянко попал в базу украинского сайта «Миротворец»
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Павел Деревянко на премьере фильма Олега Погодина "Конек-горбунок" в кинотеатре "Каро Октябрь" в Москве
Актер Павел Деревянко на премьере фильма Олега Погодина "Конек-горбунок" в кинотеатре "Каро Октябрь" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российский актер театра и кино Павел Деревянко находится в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса.
Персональные данные Деревянко были внесены в базу сайта 27 октября 2023 года. В качестве причин в том числе указаны "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "сознательное нарушение государственной границы Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Стилист Зверев попал в базу "Миротворца"
20 февраля, 16:29