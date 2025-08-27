https://ria.ru/20250827/aeroport-2037778471.html

В Росавиации опровергли введение ограничений в аэропорту Казани

В Росавиации опровергли введение ограничений в аэропорту Казани

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Аэропорт Казани работает штатно, принимает и отправляет рейсы, ограничения на использование воздушного пространства не вводились, сообщила Росавиация."Аэропорт Казани работает штатно, принимает и отправляет рейсы, ограничения на использование воздушного пространства в его районе не вводились", - говорится в сообщении.

