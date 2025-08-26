Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ стреляли в него из автомата

https://ria.ru/20250826/zhitel-2037608167.html

КУРСК, 26 авг – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена в Сумах житель курского суджанского района Илья Белокрылов рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ всадили в него четыре пули и серьезно ранили, стреляя по нему из автомата. Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что граждане прибыли в Курск. "С автомата меня расстреляли, с автомата, понимаете. Машина вообще в решето превратилась. В меня влетело четыре пули с автомата. Одна пуля прошла, вот, кожу тут содрала, кровища была. Другая (попала в руку, она опухла - ред.)... Третья вот тут, в сердце, через сердце, и вошла в руку туда, в руке была пуля. Четвертая пуля сзади навылет. Вот такой клок вырвало", – рассказал агентству Белокрылов. По словам мужчины, он сказал военным о том, что является гражданским человеком. "Я им говорил, ладно, воюйте, ребята, вы с оружием. Я тут гражданский. Что вы? Ты путинский... Как раз в это пекло было, они все наколотые... им только убивать, понимаете, им это всё. (Они - ред.) разогревались, как говорится", – добавил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

