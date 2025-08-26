Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
10:00 26.08.2025
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
каховка
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
происшествия
ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Збурьевка, так же от украинских обстрелов ранения получили двое жителей Алешек и один житель Каховки, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по Херсонской области 101 удар с примирением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ, в Новой Збурьевке погиб мирный житель, в Алешках ранения получили двое мирных жителей, в Каховке один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 70 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 21 удар со стороны ВСУ был нанесен ночью. Так же было зафиксировано 10 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов. Всего за сутки, по левому берегу Днепра, ВСУ был нанесен 101 удар", - заявил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Алешки, Новая Збурьевка, Каховка, Саги, Песчановка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
каховка
херсонская область
днепр (река)
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель, трое ранены

ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Збурьевка, так же от украинских обстрелов ранения получили двое жителей Алешек и один житель Каховки, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по Херсонской области 101 удар с примирением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ, в Новой Збурьевке погиб мирный житель, в Алешках ранения получили двое мирных жителей, в Каховке один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 70 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 21 удар со стороны ВСУ был нанесен ночью. Так же было зафиксировано 10 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов. Всего за сутки, по левому берегу Днепра, ВСУ был нанесен 101 удар", - заявил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Алешки, Новая Збурьевка, Каховка, Саги, Песчановка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
