На юге Киргизии произошли два землетрясения

На юге Киргизии произошли два землетрясения - РИА Новости, 26.08.2025

На юге Киргизии произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,9 произошли за одни сутки на юге Киргизии, такие данные приводит во вторник институт сейсмологии Национальной академии наук

БИШКЕК, 26 авг – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,9 произошли за одни сутки на юге Киргизии, такие данные приводит во вторник институт сейсмологии Национальной академии наук республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы во вторник в 16.31 (13.31 мск). Очаг колебаний земной коры располагался на территории Ошской области Киргизии, в 6 километрах к юго-западу от села Жар-Башы, в 134 километрах от второго по величине в стране города Ош. "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: селах Жар-Башы, Кара-Шыбак, Кулчу - 5 баллов, в селах Дароот-Коргон, Чак, Джаш-Тилек, Кызыл-Эшме, Шибээ - 4 балла, в селах Карамык, Кара-Тейит, Кабык, Кашка-Суу - 3 балла", - говорится в сообщении сейсмологов. Отмечается, что в этом же районе около суток назад было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,9. По предварительным данным МЧС республики, пострадавших и серьезных разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано.

