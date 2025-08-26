Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 26.08.2025
22:53 26.08.2025 (обновлено: 23:03 26.08.2025)
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Киев планирует провести переговоры с представителями Турции, стран Европы и Ближнего Востока для обсуждения возможности предоставить место для саммита между... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
киев
владимир зеленский
украина
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Киев планирует провести переговоры с представителями Турции, стран Европы и Ближнего Востока для обсуждения возможности предоставить место для саммита между Москвой и Киевом, заявил Владимир Зеленский во время вечернего обращения в Telegram."На неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами", — заявил Зеленский, рассказывая о будущих планах.Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
в мире, киев, владимир зеленский, украина
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Украина
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Киев планирует провести переговоры с представителями Турции, стран Европы и Ближнего Востока для обсуждения возможности предоставить место для саммита между Москвой и Киевом, заявил Владимир Зеленский во время вечернего обращения в Telegram.
"На неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами", — заявил Зеленский, рассказывая о будущих планах.
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
