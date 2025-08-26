Рейтинг@Mail.ru
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
26.08.2025
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши - РИА Новости, 26.08.2025
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
Владимиру Зеленскому нужно осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
польша
украина
венгрия
владимир зеленский
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.Так он отреагировал на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Украина не вступит в Европейский союз, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней."Это Польша говорит Зеленскому, что с ним все кончено, поэтому ему лучше прекратить убийства и подписать мир", — написал он.Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА * остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.* Запрещенные в России экстремистские организации
польша
украина
венгрия
в мире, польша, украина, венгрия, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши

Кошкович: Зеленскому пора признать, что он не может продолжать конфликт

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
Так он отреагировал на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Украина не вступит в Европейский союз, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней.
"Это Польша говорит Зеленскому, что с ним все кончено, поэтому ему лучше прекратить убийства и подписать мир", — написал он.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА * остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
* Запрещенные в России экстремистские организации
