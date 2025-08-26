https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037710235.html

"Все разрушил": решение Зеленского разозлило журналиста

"Все разрушил": решение Зеленского разозлило журналиста - РИА Новости, 26.08.2025

"Все разрушил": решение Зеленского разозлило журналиста

Угроза Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" рушит основы европейского общества, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T17:17:00+03:00

2025-08-26T17:17:00+03:00

2025-08-26T17:23:00+03:00

в мире

венгрия

украина

владимир зеленский

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" рушит основы европейского общества, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Европа породила на своём краю чудовище-Франкенштейна. Глубоко коррумпированная диктатура теперь открыто угрожает члену НАТО и ЕС. Они вооружили чудовище, поклоняющееся нацистам, и позволили ему разрушить весь аппарат гражданского общества", — написал он.Журналист отметил, что вскоре всей Европе придется заплатить за свою поддержку киевского режима.С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.Власти двух стран обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Зеленский, в свою очередь, решил "пошутить" по поводу произошедшего. Журналисты спросили его, как повлияли удары по нефтепроводу на позицию Будапешта по приему Украины в ЕС. Глава киевского режима ответил, что "существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии".Глава МИД республики Петер Сийярто призвал его прекратить угрозы в адрес Будапешта. На это резко отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он посоветовал венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.

https://ria.ru/20250826/tramp-2037700047.html

https://ria.ru/20250826/orban-2037569872.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, петер сийярто