"Все разрушил": решение Зеленского разозлило журналиста
17:17 26.08.2025 (обновлено: 17:23 26.08.2025)
"Все разрушил": решение Зеленского разозлило журналиста
"Все разрушил": решение Зеленского разозлило журналиста
Угроза Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" рушит основы европейского общества, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:17:00+03:00
2025-08-26T17:23:00+03:00
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" рушит основы европейского общества, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Европа породила на своём краю чудовище-Франкенштейна. Глубоко коррумпированная диктатура теперь открыто угрожает члену НАТО и ЕС. Они вооружили чудовище, поклоняющееся нацистам, и позволили ему разрушить весь аппарат гражданского общества", — написал он.Журналист отметил, что вскоре всей Европе придется заплатить за свою поддержку киевского режима.С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.Власти двух стран обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Зеленский, в свою очередь, решил "пошутить" по поводу произошедшего. Журналисты спросили его, как повлияли удары по нефтепроводу на позицию Будапешта по приему Украины в ЕС. Глава киевского режима ответил, что "существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии".Глава МИД республики Петер Сийярто призвал его прекратить угрозы в адрес Будапешта. На это резко отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он посоветовал венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
"Все разрушил": решение Зеленского разозлило журналиста

Журналист Боуз обвинил Зеленского в подрыве основ европейского общества

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" рушит основы европейского общества, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Европа породила на своём краю чудовище-Франкенштейна. Глубоко коррумпированная диктатура теперь открыто угрожает члену НАТО и ЕС. Они вооружили чудовище, поклоняющееся нацистам, и позволили ему разрушить весь аппарат гражданского общества", — написал он.
Журналист отметил, что вскоре всей Европе придется заплатить за свою поддержку киевского режима.
С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.
Власти двух стран обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Зеленский, в свою очередь, решил "пошутить" по поводу произошедшего. Журналисты спросили его, как повлияли удары по нефтепроводу на позицию Будапешта по приему Украины в ЕС. Глава киевского режима ответил, что "существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии".
Глава МИД республики Петер Сийярто призвал его прекратить угрозы в адрес Будапешта. На это резко отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он посоветовал венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
