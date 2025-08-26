https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037570255.html

На Западе раскрыли, за что могут убить Зеленского

Зеленский не может подписать мирный договор из-за страха, что бандеровцы убьют его за это, заявил журналист Томас Фази в социальной сети X. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Зеленский не может подписать мирный договор из-за страха, что бандеровцы убьют его за это, заявил журналист Томас Фази в социальной сети X."Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение, в том, что он осознает: поддерживаемые Западом неонацисты <…> будут стремиться убить его", — отметил журналист.Путин и Трамп во время саммита на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент заявил о возможности достичь мира и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Хозяин Белого дома, в свою очередь, отметил, что ему удалось согласовать с российским коллегой многие пункты украинской проблематики, но по некоторым вопросам все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

