Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, за что могут убить Зеленского - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 26.08.2025 (обновлено: 08:18 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037570255.html
На Западе раскрыли, за что могут убить Зеленского
На Западе раскрыли, за что могут убить Зеленского - РИА Новости, 26.08.2025
На Западе раскрыли, за что могут убить Зеленского
Зеленский не может подписать мирный договор из-за страха, что бандеровцы убьют его за это, заявил журналист Томас Фази в социальной сети X. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T03:45:00+03:00
2025-08-26T08:18:00+03:00
в мире
аляска
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Зеленский не может подписать мирный договор из-за страха, что бандеровцы убьют его за это, заявил журналист Томас Фази в социальной сети X."Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение, в том, что он осознает: поддерживаемые Западом неонацисты &lt;…&gt; будут стремиться убить его", — отметил журналист.Путин и Трамп во время саммита на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент заявил о возможности достичь мира и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Хозяин Белого дома, в свою очередь, отметил, что ему удалось согласовать с российским коллегой многие пункты украинской проблематики, но по некоторым вопросам все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037349985.html
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037343766.html
аляска
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_68ed00569bd38cee8123c8b53a96cff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, украина, владимир зеленский
В мире, Аляска, Россия, Украина, Владимир Зеленский
На Западе раскрыли, за что могут убить Зеленского

Журналист Томас Фази: Зеленский не подписывает мирный договор под угрозой жизни

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Зеленский не может подписать мирный договор из-за страха, что бандеровцы убьют его за это, заявил журналист Томас Фази в социальной сети X.
"Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение, в том, что он осознает: поддерживаемые Западом неонацисты <…> будут стремиться убить его", — отметил журналист.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
Вчера, 03:02
Путин и Трамп во время саммита на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент заявил о возможности достичь мира и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Хозяин Белого дома, в свою очередь, отметил, что ему удалось согласовать с российским коллегой многие пункты украинской проблематики, но по некоторым вопросам все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский с представителями разных конфессий в Софийском соборе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе ужаснула депутата Рады
Вчера, 00:48
 
В миреАляскаРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала