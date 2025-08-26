Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии ввели запрет на съемку беспилотников - РИА Новости, 26.08.2025
13:12 26.08.2025
В Чувашии ввели запрет на съемку беспилотников
В Чувашии ввели запрет на съемку беспилотников - РИА Новости, 26.08.2025
В Чувашии ввели запрет на съемку беспилотников
Запрет на фото- и видеосъемку беспилотников и действий силовиков при отражении атак БПЛА вводится в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 26.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Запрет на фото- и видеосъемку беспилотников и действий силовиков при отражении атак БПЛА вводится в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев. "По итогам заседания оперативного штаба Чувашской республики принял необходимое решение: на территории Чувашии вводим полный запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, мест падения беспилотников, действий силовиков и территорий охраняемых важных объектов региона. Запрещается также размещать такую информацию в интернете, СМИ и соцсетях", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он объяснил, что цель ограничений - не допустить утечку информации, которой может воспользоваться противник для новых ударов. Как пояснили в правительстве региона со ссылкой на МЧС Чувашии, будет запрещено самостоятельное фотографирование и видеосъемка применения и последствий применения беспилотных воздушных судов, средств противодействия БПЛА, организации несения службы силовых структур и правоохранительных органов, мест расположения важных государственных, административных и потенциально опасных объектов Чувашии, а также публикация и распространение в медиасреде подобных материалов. "Предусмотрена административная ответственность: штрафы до 300 тысяч рублей", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
В Чувашии ввели запрет на съемку беспилотников

В Чувашии ввели полный запрет на фото- и видеосъемку БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Запрет на фото- и видеосъемку беспилотников и действий силовиков при отражении атак БПЛА вводится в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.
"По итогам заседания оперативного штаба Чувашской республики принял необходимое решение: на территории Чувашии вводим полный запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, мест падения беспилотников, действий силовиков и территорий охраняемых важных объектов региона. Запрещается также размещать такую информацию в интернете, СМИ и соцсетях", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что цель ограничений - не допустить утечку информации, которой может воспользоваться противник для новых ударов.
Как пояснили в правительстве региона со ссылкой на МЧС Чувашии, будет запрещено самостоятельное фотографирование и видеосъемка применения и последствий применения беспилотных воздушных судов, средств противодействия БПЛА, организации несения службы силовых структур и правоохранительных органов, мест расположения важных государственных, административных и потенциально опасных объектов Чувашии, а также публикация и распространение в медиасреде подобных материалов.
"Предусмотрена административная ответственность: штрафы до 300 тысяч рублей", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА
3 июня, 17:40
 
