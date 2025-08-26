FT узнала о планах Запада в рамках урегулирования на Украине
FT: Запад хочет создать 3 линии обороны на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Запад рассматривает возможность создания по меньшей мере трех "линий обороны" в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times.
"Западные страны составили примерный план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию Украины и России", — говорится в публикации.
Размещение западных войск на Украине
Восемнадцатого августа Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
По данным Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки.
В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней страны.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на территорию республики для сдерживания Москвы. Но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае.