Рейтинг@Mail.ru
FT узнала о планах Запада в рамках урегулирования на Украине - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 26.08.2025 (обновлено: 23:11 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/zapad-2037741871.html
FT узнала о планах Запада в рамках урегулирования на Украине
FT узнала о планах Запада в рамках урегулирования на Украине - РИА Новости, 26.08.2025
FT узнала о планах Запада в рамках урегулирования на Украине
Запад рассматривает возможность создания по меньшей мере трех "линий обороны" в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T20:33:00+03:00
2025-08-26T23:11:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Запад рассматривает возможность создания по меньшей мере трех "линий обороны" в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times."Западные страны составили примерный план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию Украины и России", — говорится в публикации. По этому плану, границу Украины будут защищать ВСУ, вооруженные и подготовленные НАТО. При этом европейские "силы сдерживания" будут находиться дальше в качестве "третьей линии обороны". Размещение западных войск на Украине Восемнадцатого августа Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.По данным Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на территорию республики для сдерживания Москвы. Но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае.
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037735954.html
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037533051.html
https://ria.ru/20250826/polsha-2037718451.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
FT узнала о планах Запада в рамках урегулирования на Украине

FT: Запад хочет создать 3 линии обороны на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Запад рассматривает возможность создания по меньшей мере трех "линий обороны" в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times.
"Западные страны составили примерный план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию Украины и России", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО, заявил Трамп
Вчера, 19:32
По этому плану, границу Украины будут защищать ВСУ, вооруженные и подготовленные НАТО. При этом европейские "силы сдерживания" будут находиться дальше в качестве "третьей линии обороны".

Размещение западных войск на Украине

Восемнадцатого августа Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Украина выстояла: России придется начинать СВО заново
Вчера, 08:00
По данным Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки.

В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней страны.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на территорию республики для сдерживания Москвы. Но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае.
Заявление главы Минобороны Польши о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
"Нет шансов". Министр обороны Польши поставил Украине ультиматум
Вчера, 18:05
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала