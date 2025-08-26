https://ria.ru/20250826/zapad-2037741871.html

FT узнала о планах Запада в рамках урегулирования на Украине

FT узнала о планах Запада в рамках урегулирования на Украине

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Запад рассматривает возможность создания по меньшей мере трех "линий обороны" в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times."Западные страны составили примерный план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию Украины и России", — говорится в публикации. По этому плану, границу Украины будут защищать ВСУ, вооруженные и подготовленные НАТО. При этом европейские "силы сдерживания" будут находиться дальше в качестве "третьей линии обороны". Размещение западных войск на Украине Восемнадцатого августа Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.По данным Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на территорию республики для сдерживания Москвы. Но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае.

