11:35 26.08.2025 (обновлено: 18:09 26.08.2025)
Захарова прокомментировала обращение сына застрявшей в Киргизии альпинистки
Захарова прокомментировала обращение сына застрявшей в Киргизии альпинистки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговициной в МИД РФ, сообщила РИА Новости, что
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговициной в МИД РФ, сообщила РИА Новости, что посольство РФ в Киргизии и МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по ее спасению."Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению (Наговициной). Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками", — сказала она.Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. В воскресенье руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили поиски Наговициной из-за крайне сложных погодных условий.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговициной в МИД РФ, сообщила РИА Новости, что посольство РФ в Киргизии и МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по ее спасению.
"Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению (Наговициной). Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками", — сказала она.
Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. В воскресенье руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили поиски Наговициной из-за крайне сложных погодных условий.
"Если найдется богач": назван единственный вариант спасения Наговициной
