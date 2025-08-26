https://ria.ru/20250826/yug-2037628614.html
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 26.08.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.
