Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 26.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 26.08.2025 (обновлено: 12:22 26.08.2025)
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 185 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая подготовка военнослужащих бригады "Север"
Боевая подготовка военнослужащих бригады Север - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая подготовка военнослужащих бригады "Север". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
