https://ria.ru/20250826/yug-2037628614.html

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 26.08.2025

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:17:00+03:00

2025-08-26T12:17:00+03:00

2025-08-26T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)