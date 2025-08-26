В Ярославле мужчина бросил в полицейских страйкбольную гранату

https://ria.ru/20250826/yaroslavl-2037642492.html

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Житель Ярославля стал фигурантом уголовного дела после того, как в пьяном виде бросил в полицейских страйкбольную гранату, и она взорвалась пластмассовыми осколками, сообщают УМВД и СУСК по Ярославской области. По данным УМВД, 23 августа в полицию поступило сообщение о бытовой ссоре в одном из домов по улице Курчатова в Ярославле. На место происшествия направлен наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы. "После урегулирования разногласий между сожителями правоохранители вышли на лестничную площадку, в этот момент один из участников конфликта – мужчина 1992 года рождения - достал предмет, похожий на гранату, выдернул предохранительное кольцо и начал высказывать угрозы. При попытке одного из полицейских выхватить опасный предмет, дебошир бросил гранату на пол, от чего раздался хлопок", - говорится в сообщении. Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства, установлено, что в ходе инцидента была приведена в действие граната для игры в страйкбол, сообщает УМВД. В СУСК уточняют, что "в результате взрыва пластмассовые осколки гранаты попали в сотрудников полиции, причинив им физическую боль". "Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следователем задержанному лицу предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", - информирует СУСК.

