МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН."В Сумах раздались взрывы", — говорится в публикации.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
