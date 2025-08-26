В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Чугуевской общине в Харьковской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее во вторник телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Изюме Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.