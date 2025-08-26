https://ria.ru/20250826/vuchich-2037659813.html

Вучич рассказал о разговоре с Лавровым

БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что провел во вторник долгий и сердечный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по двустороннему сотрудничеству и широкому кругу тем."В долгом и сердечном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым мы рассмотрели двусторонние отношения, договорились о дальнейшем развитии экономического сотрудничества, участии в совместных проектах, в то же время, анализировали и политические отношения с желанием далее развивать коммуникацию и сотрудничество в различных форумах, организациях на международном уровне", - написал Вучич в Instagram*.Он отметил, что стороны также рассмотрели политическую ситуацию в регионе, Боснии и Герцеговине, "кризис, вызванный извне и постоянные нападки на Республику Сербскую (Боснии и Герцеговины).Вучич проинформировал Лаврова и о ситуации внутри Сербии, "особенно когда речь идет о положении в Косово и Метохии и гонениях на сербское население и молчании международного сообщества". Стороны договорились продолжить сотрудничество официального Белграда и Москвы в различных областях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

