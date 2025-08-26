Рейтинг@Mail.ru
Украинские уклонисты стали пытаться бежать в Белоруссию
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 26.08.2025
Украинские уклонисты стали пытаться бежать в Белоруссию
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Уклонисты от службы в рядах ВСУ все чаще стали пытаться бежать не в Европу, а в Белоруссию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Перспектива депортации из Европы и пополнения рядов ВСУ нависла над тысячами украинцев, которые заплатили огромные деньги, чтобы сбежать с Украины. Выход из ситуации найден мгновенно. Теперь убегают не в ЕС, а в Белоруссию", - сказал собеседник агентства. Он привел данные статистики украинской погранслужбы, согласно которой в 2025 году на границе с Белоруссией задержали почти тысячу граждан Украины призывного возраста. "Это вдвое больше, чем за все предыдущие годы с начала СВО. Для сравнения: в 2022 году задержан 61 человек, в 2023-м – 26, в 2024-м – 336. Как мы видим, всплеск желающих сбежать в Белоруссию приходится на 2024 год после провального летнего "контрнаступа" ВСУ", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что тогда стало понятно, что потери в ВСУ огромные, украинские военкоматы начали "с утроенной силой" принудительно набирать граждан на службу в ВСУ, а в Европе заговорили о необходимости вернуть украинцев мужского пола на родину.
белоруссия
украина
в мире, белоруссия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Уклонисты от службы в рядах ВСУ все чаще стали пытаться бежать не в Европу, а в Белоруссию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Перспектива депортации из Европы и пополнения рядов ВСУ нависла над тысячами украинцев, которые заплатили огромные деньги, чтобы сбежать с Украины. Выход из ситуации найден мгновенно. Теперь убегают не в ЕС, а в Белоруссию", - сказал собеседник агентства.
Он привел данные статистики украинской погранслужбы, согласно которой в 2025 году на границе с Белоруссией задержали почти тысячу граждан Украины призывного возраста.
"Это вдвое больше, чем за все предыдущие годы с начала СВО. Для сравнения: в 2022 году задержан 61 человек, в 2023-м – 26, в 2024-м – 336. Как мы видим, всплеск желающих сбежать в Белоруссию приходится на 2024 год после провального летнего "контрнаступа" ВСУ", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что тогда стало понятно, что потери в ВСУ огромные, украинские военкоматы начали "с утроенной силой" принудительно набирать граждан на службу в ВСУ, а в Европе заговорили о необходимости вернуть украинцев мужского пола на родину.
