Украинские уклонисты стали пытаться бежать в Белоруссию

26.08.2025

РИА Новости

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Уклонисты от службы в рядах ВСУ все чаще стали пытаться бежать не в Европу, а в Белоруссию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Перспектива депортации из Европы и пополнения рядов ВСУ нависла над тысячами украинцев, которые заплатили огромные деньги, чтобы сбежать с Украины. Выход из ситуации найден мгновенно. Теперь убегают не в ЕС, а в Белоруссию", - сказал собеседник агентства. Он привел данные статистики украинской погранслужбы, согласно которой в 2025 году на границе с Белоруссией задержали почти тысячу граждан Украины призывного возраста. "Это вдвое больше, чем за все предыдущие годы с начала СВО. Для сравнения: в 2022 году задержан 61 человек, в 2023-м – 26, в 2024-м – 336. Как мы видим, всплеск желающих сбежать в Белоруссию приходится на 2024 год после провального летнего "контрнаступа" ВСУ", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что тогда стало понятно, что потери в ВСУ огромные, украинские военкоматы начали "с утроенной силой" принудительно набирать граждан на службу в ВСУ, а в Европе заговорили о необходимости вернуть украинцев мужского пола на родину.

